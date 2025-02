Saint-Félix d’Otis souhaite réaliser ce que La Baie n’a pas pu faire malgré des années de travail de la Corporation Patrimoine Saint-Édouard, soit déménager sa bibliothèque dans son église. Un projet de reconversion de l’édifice religieux est en cours et inclut cet aménagement.

Interrogée sur le sujet, la coordonnatrice du projet et présidente du comité de développement de la municipalité Kathie Gobeil s’est montrée prudente.

« Je ne peux pas parler pour La Baie, mais de notre côté, on a le conseil municipal qui est beaucoup derrière nous. On les tient informer. Peut-être aussi parce qu’on est une petite communauté. Les gens veulent que l’église continue à vivre, parce que c’est le cœur du village. C’est un beau bâtiment et on a la chance qu’il soit en santé. »

L’église de Saint-Félix d’Otis est effectivement très bien conservée. C’est d’ailleurs à cet endroit que s’est tenue la Journée du patrimoine qui a réuni plusieurs personnes.

Et si le projet d’y déménager la bibliothèque a vu le jour, même si ce n’était pas l’objectif premier, c’est parce que les locaux actuellement utilisés ne répondent plus aux besoins, ajoute la coordonnatrice du projet.

« On a senti le besoin de réaménager notre bibliothèque parce que les locaux actuels ne sont pas conformes en termes d’espaces. Elle serait située dans le jubé de l’église. Ce serait une bibliothèque modeste, mais au goût du jour avec plus de lumières. On aimerait avoir un espace confortable pour accueillir les gens. »

D’autres aménagements prévus

En plus de la bibliothèque, le projet prévoit qu’une salle de spectacle serait aménagée dans l’église ainsi qu’un café-bistrot. Des espaces à bureaux seraient aussi construits au sous-sol afin d’héberger des organismes municipaux, tandis que la chapelle serait préservée pour tenir des messes au besoin.

Kathie Gobeil parle d’un projet qui coûterait au total environ 1,5 M$. Son comité se donne 5 ans pour y arriver.

« On a déjà reçu 140 000$ du Conseil du patrimoine religieux pour refaire les fenêtres et le parvis. La MRC nous a donné 47 000$ pour des travaux de structure et on s’attend aussi à d’autres subventions. Elles couvrent environ 70 % des coûts. Le reste, on va aller le chercher en lançant bientôt une campagne de financement. On sait que ce ne sera pas facile dans le contexte économique actuel, mais on est confiant. »

Des images à venir

Parmi les prochaines étapes prévues figure aussi une rencontre avec des architectes pour obtenir des images du projet. Avant qu’il ne débute, la population de Saint-Félix d’Otis avait été consultée pour savoir ce qu’elle voulait et elle pourra donc le visualiser.

Le maire Pierre Deslauriers a bien hâte de voir ces images.

« Je crois au projet parce qu’on a des personnes très dynamiques qui veulent que ça fonctionne. C’est important de conserver notre église parce que c’est l’image de nos origines. »