La nouvelle remontée mécanique désormais en fonction

Ça y est, elle est enfin installée: la fameuse remontée mécanique tant attendue par les familles et les jeunes du Club de compétition de ski alpin du Mont-Fortin, à Jonquière. Cette nouvelle installation, dont la mise en place était prévue pour l’automne 2024, totalise des investissements de près de 438 000$.

Un cri du cœur de la part de la campagne citoyenne Aimons le Mont-Fortin en 2020, et n’en fallait pas plus pour que la mairesse de Saguenay et les élus de l’arrondissement jonquiérois emboîtent le pas pour appuyer le Centre de ski et ainsi sauver ces infrastructures.

« L’une des problématiques qu’on avait était de pouvoir initier les plus petits à ce sport d’hiver. Ils passaient plus de temps à essayer d’utiliser le T-Bar que d’apprendre à skier. Le tapis roulant faisait donc partie des demandes pour nos jeunes. C’est un projet qui a pris du temps, mais le tapis est maintenant installé. Les jeunes sont vraiment contents, et ça laisse aussi plus de temps aux enseignants pour les éduquer sur la pratique », émet Julie Dufour.

Rappelons qu’un montant de 355 000$ avait été entériné lors de la séance du conseil municipal le 13 décembre 2023, pour l’installation du convoyeur de remontée. Le contrat avait été donné à une compagnie de Saint-Jérôme dans les Laurentides, Doppelmayr Canada, après un processus de soumissions.

« C’est quand même quelque chose qui est très niché, et avec le nombre de fournisseurs qu’on a, il est arrivé quelques écueils. Je pense toutefois que ça valait la peine d’attendre », ajoute Mme Dufour.

Des élus satisfaits

Les conseillers municipaux de Jonquière se disent satisfaits du travail accompli pour l’instant. C’est le cas notamment de Carl Dufour, pour qui la sauvegarde des pentes de ski dans la région est primordial.

« C’est une de nos dix priorités à l’arrondissement Jonquière, on a suivi le plan de match qui était premièrement de sauver le Centre de ski, et ensuite d’établir un premier investissement qui était la remontée mécanique. Ce sera encore dans nos priorités en 2026 », affirme-t-il.

Le conseiller du district 2, Claude Bouchard, évoque quant à lui l’affluence qui a été remarquée au cours des dernières années, et le lien qui est à faire avec l’importance de garder ces infrastructures en vie.

« Je pense qu’il y a quelques années, les gens se posaient des questions à savoir si on gardait le Mont-Fortin ou non, et nous à la Commission des sports à toutes les années on a des statistiques. C’est impressionnant de voir à quel point l’affluence a augmentée depuis la pandémie. C’est encourageant d’investir dans ce temps-là. »

La suite ?

La Ville de Saguenay met actuellement le doigt dans un engrenage en ce qui concerne le Mont-Fortin, mais aussi le Mont-Bélu de La Baie. Certains dossiers devraient se concrétiser peu à peu dans la prochaine année.

« On avait fait une étude sur le potentiel des deux montagnes, qui est d’ailleurs en réactualisation pour les coûts. On a aussi octroyé un contrat pour toutes les problématiques d’enneigement et on devrait recevoir le tout bientôt. En 2026, on espère de planifier les investissements pour le télésiège au Mont-Fortin, qui est le prochain sur la liste. On a vraiment intérêt à maintenir nos pentes et à les mettre 365 jours par année », conclut la mairesse.