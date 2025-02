Pas de STS gratuite pour les 65 ans et plus

Le conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay (STS) a statué : il n’y aura pas de transport gratuit par autobus pour les 65 ans et plus sur le territoire. Le tout a été officialisé lors de l’assemblée de la STS tenue mardi soir.

La demande de gratuité, logée il y a quelques mois, provenait de l’Association québécoise pour la défense des personnes retraitées et préretraitées (AQDR). Le directeur général Frédéric Michel a expliqué au Quotidien que la mesure aurait engendré une perte d’environ 500 000 $ pour la STS, ce qui représente 10 % de moins dans les revenus autonomes. La STS considère que le coût de la passe mensuelle de 54,50 $ exigé à la clientèle des 65 ans et plus est raisonnable. La directrice générale de l’AQDR, Nancy Foster, explique que le projet visait à briser l’isolement dont souffrent les personnes âgées, qui s’est accentué depuis la pandémie. Elle s’est dite convaincue que la gratuité aurait permis de stimuler le transport en commun. Madame Foster ne baisse pas les bras pour autant, comptant revenir à la charge avec sa demande auprès de plus hautes instances.