Les visiteurs transportés au Pavillon des croisières en traineaux d'aluminium

C’est ce mercredi que s’amorce le dernier passage cet hiver du navire de croisière Commandant Charcot dans les eaux baieriveraines.

L’escale donnera l’occasion aux passagers de goûter aux joies de l’hiver saguenéen, alors que plusieurs activités inhérentes à la présence du bateau ont été organisées. Promotion Saguenay et la Société de la vallée de l'aluminium (SVA) ont d’ailleurs rassemblé mardi, veille du passage du bateau, plusieurs partenaires sur les glaces du Fjord afin de célébrer l’innovation régionale au cœur de l’accueil des passagers, avec une toute nouvelle génération de traineaux en aluminium. Ces derniers serviront à transporter les visiteurs vers le Pavillon des croisières pour leur faire profiter de leur séjour dans la région. La directrice de la SVA, Lilianne Savard, mentionne que son groupe et elle sont ravis d’avoir pu contribuer à la concrétisation de ce projet qui met en valeur non seulement la place de l’aluminium dans notre région, mais également l’innovation dont est capable notre écosystème entrepreneurial régional.