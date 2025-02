Saguenay poursuivie pour 1,5 M$

La compagnie Construction Rock Dufour poursuit la ville de Saguenay pour un montant de 1,5 M$, pour avoir résilié leur contrat de réaménagement routier à Chicoutimi-nord, à l’intersection des rues Vimy et Delisle, et aussi pour avoir manqué à ses obligations de collaboration, de coopération et de renseignement.

Rappelons que la ville avait d’abord engagé la compagnie pour réaliser des travaux entre février et avril 2024. Toutefois, le 5 mars suivant, Saguenay a annoncé à Construction Rock Dufour (CRD) que son contrat allait être résilié en raison de problèmes sur le chantier, notamment l'affaissement d'un mur soutenant les réseaux d'aqueduc et d'électricité qui a prolongé les travaux de plusieurs mois. L'entreprise estime que la résiliation du contrat était illégale et abusive et que les motifs avancés par Saguenay pour justifier la résiliation sont incomplets, inexacts et tendancieux. En plus du montant de 1,5 million $, Construction Rock Dufour exige également un montant de 50 000 $ pour diffamation et atteinte à sa réputation.