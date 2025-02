Contact Nature instaure des mesures spéciales

Contact Nature annonce que des mesures particulières pourraient être mises en place sur les glaces de La Baie avec le redoux annoncé des prochains jours.

Entre autres : la vente de billets journaliers pour accéder au village de pêche blanche sera suspendue si la température dépasse les -2 degrés et l’accès aux sites en véhicule sera aussi interdit si le mercure dépasse le point de congélation.

L’information détaillée est disponible sur la page web de Contact Nature et sur l’application Glaces du Fjord. Dans un autre d’idées, la Garde côtière canadienne a contacté Contact Nature en fin de semaine dernière pour les informer qu’il y a eu, récemment, plusieurs incidents impliquant des personnes s’aventurant dangereusement près du chenal de navigation. En plus du sauvetage connu de tous et effectué vendredi dernier, la Garde côtière signale que samedi soir, un brise-glace a dû ralentir pendant une escorte en raison de la présence de personnes trop près du chenal. Il est donc essentiel, rappelle Contact Nature, de respecter une marge de sécurité de 450 mètres autour de la voie navigable pour assurer la sécurité de tous. En cas de non-respect, les citoyens s’exposent à une amende, en plus des frais liés à une éventuelle intervention.