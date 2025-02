La mission de réconcilier les générations

Bien que l’usage d’Internet soit de plus en plus développé chez les personnes âgées, encore du chemin reste à faire afin de réduire le fossé qui s’est formé au fil des années avec la génération Z. L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) du secteur de Chicoutimi croit que des actions doivent être prises pour valoriser davantage la place des personnes du troisième âge dans la société actuelle.

Directrice générale de l’AQDR Chicoutimi depuis novembre 2024, Nancy Foster a beaucoup d’ambition et une vision claire devant les problématiques qu’elle perçoit présentement.

« On est à l’ère de la technologie, c’est nouveau pour la plupart d’entre eux, mais ça a vraiment créé une barrière entre ces deux générations. Les jeunes trouvent les personnes âgées dépassées, des personnes qui ne sont malheureusement pas toutes capables de se familiariser avec Internet. Elles ne comprennent pas non plus la réalité du Web », mentionne Mme Foster.

Cette dernière veut instaurer des pistes de solutions, comme leur offrir des formations sur la technologie et tout ce que cela implique. Cette grosse différence qui s’est formée revient aussi à l’isolement de plus en plus présent chez les aînés, impact de la période pandémique d’il y a cinq ans et qui perdure depuis.

« La sociabilisation est vraiment difficile pour eux, ce pourquoi on essaie de trouver des solutions pour les réintégrer dans la société », émet-elle.

L’AQDR se bat parallèlement avec un autre dossier, soit celui du transport en commun.

« On veut rendre le transport en commun gratuit pour les personnes de 65 ans et plus. On sait qu’à Saguenay, nos autobus sont pas mal vides à part sur les heures de pointe. Ça faciliterait beaucoup le contact humain et la liberté pour elles. Ça leur laisserait encore une certaine autonomie. »

Manque de ressources

Par ailleurs, Nancy Foster constate un manque de ressources flagrant, qui empêche de prodiguer un temps adéquat aux personnes âgées qui auraient besoin d’aide dans n’importe quels aspects de leur vie.

« Les ressources sont manquantes, ou encore peu utilisées. Les gens sont peu informés de ce à quoi ils ont droit et des services qui sont offerts dans la région », rapporte-t-elle.

Les demandes pour le service de répit sont notamment en hausse, service qui s’adresse aux proches aidants qui veillent au maintien de la personne aînée à son domicile. Toutefois, l’AQDR ne peut traiter le flot de demandes qui mériteraient de l’attention, faute de manque de bénévoles. Il s’agit d’un autre objectif à atteindre.

Par ailleurs, l’AQDR pourra désormais accueillir des gens à son tout nouveau bureau, qui se trouve à même les installations du Centre de formation générale des adultes (CFGA) de La Baie.

Conférences

C’est le 28 mars prochain que l’AQDR Chicoutimi accordera une grande place à ce sujet lors d’une soirée nommée « Le choc des générations », qui aura lieu à l’Hôtel La Saguenéenne à 18h30. Au programme également, un spectacle de Jeanick Fournier avec artistes invités, tels que Daniel Simard, Richard Nicolas Villeneuve, Lily-Rose Gilbert et Coralie Tremblay.

Près de 150 billets ont trouvé preneurs jusqu’à maintenant.