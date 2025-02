Un résident de Falardeau réinvente l’expérience de pêcher sur glace

Résident de Saint-David-de-Falardeau, Steven Maltais s’est lancé en affaire il y a un an, afin de réinventer l’expérience de la pêche sur glace. C’est ainsi qu’il a créé Conception Shack, une entreprise de fabrication d’unités mobiles sur mesure, ergonomiques et chauffées.

« Je suis un pêcheur depuis des années, c’est toujours quelque chose qui vient me chercher, je suis un grand passionné. Au fil des ans, je me disais que j’aimerais ça me partir une compagnie à mon compte, afin de proposer quelque chose qu’on ne voit pas nécessairement dans la région. Puis un moment donné, le petit coup de pouce est arrivé quand la directrice du Cap Jaseux m’a dit qu’ils voulaient avoir des cabanes. C’est à cet instant que j’ai débuté avec mon projet », raconte M. Maltais.

Le principal intéressé voulait avant tout mettre sur pied des cabanes qui allaient être légères et durables, en prenant en compte les besoins de sa clientèle. Son but à long terme serait de livrer sa marchandise partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des matériaux qui font la différence

Les matériaux sont choisis consciencieusement afin d’assurer cette légèreté. Steven Maltais encourage des entreprises locales dans le domaine de l’aluminium et du bois pour ses conceptions, en plus de prioriser la récupération.

« Mon objectif principal est d’aller chercher le plus possible des matériaux ici, en région. En plus, si je suis en mesure de récupérer mes matériaux pour les placer dans mes créations, je vais le faire. Par exemple, pour les deux premières cabanes que j’ai construites, les fenêtres et les portes sont usagées et proviennent de chez Roulottes MLR. J’ai effectué quelques améliorations sur l’une des fenêtres et les deux portes, qui étaient comme neuves après », explique-t-il.

Il a récemment fait la découverte d’un autre matériau encore plus léger, qu’il compte utiliser pour ses autres futurs projets afin de réduire les coûts de production. Il espère bientôt pouvoir faire descendre le poids de ses cabanes à 700 ou 800 livres.

Outre les cabanes à pêche, Steven Maltais a aussi conçu un plancher sur ski en aluminium pliable et un plancher pour transporter une tente sur la glace. Il planche actuellement sur la fabrication d’un sauna mobile pour location.

Les abris et tentes comme seconde option

Malgré l’épaisseur des glaces qui s’amincie d’année en année en raison des changements climatiques, M. Maltais n’éprouve pas de craintes quant à sa compagnie et ses produits. Il croit cependant que les abris et les tentes sont des options à prioriser si les conditions se détériorent davantage. Il demeure toutefois optimiste face à la situation.

« Je ne sais pas si de mon vivant on va voir ça, ne plus pêcher sur la glace, mais personnellement je ne crois pas. C’est certain que des cinq à six pieds de glace, on ne verra plus ça. Ce que je vois, pour le futur, ce sont les tentes. Ça deviendrait mon plan B. J’y crois en tout cas beaucoup plus que les cabanes », évoque-t-il.