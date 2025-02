Engouement marqué pour cette algue comestible

Les réseaux sociaux s’enflamment de plus en plus en vantant les bienfaits de la mousse de mer sur la santé. Cependant, qu’est-ce que la mousse de mer, sous quelles formes peut-elle être consommée, quels sont les avantages, ou encore les inconvénients de sa consommation ? Le Réveil vous propose d’éclaircir ces questions avec la nutritionniste et diététiste pour l’Équipe Nutrition à Chicoutimi, Andrea Maksimovic.

« Il s’agit d’une espèce d’algues rouges, communément appelée goémon blanc. On peut la retrouver davantage dans les eaux du Nord, dans le coin de l’Irlande, mais aussi dans les Caraïbes et la Jamaïque entre autres », énonce-t-elle.

La mousse de mer peut être consommée de différentes manières, laisse savoir la principale intéressée.

« Il y a plusieurs personnes qui en consomme sous forme de gel, et je crois d’ailleurs que c’est la forme la plus répandue et la plus commercialisée. En gros, on a trempé l’algue, on l’a broyé pour ensuite la mélanger à de l’eau, afin d’enlever le goût qui peut être légèrement déplaisant. Il y en a aussi sous forme de capsules et à l’état brute, qu’il suffit de rincer à l’eau avant la consommation », précise-t-elle.

Des bienfaits pour le corps ?

Sa popularité est attribuée à une célèbre personnalité publique qui a avoué que cet ingrédient, qui n’est maintenant plus secret, occupe une place de choix dans son alimentation. Cette algue est d’ailleurs considérée comme un superaliment, en raison des vitamines et des minéraux que l’on peut retrouver à l’intérieur. Seulement pour ces propriétés, les athlètes, notamment, sont une clientèle de choix.

« Elles contiennent des fibres, qui aident à la digestion, mais aussi plusieurs électrolytes, comme le potassium et le magnésium. On sait que ces électrolytes-là ont de nombreux effets importants dans la contraction et le relâchement musculaire. Des vitamines du complexe B s’y retrouvent également, qui sont essentielles pour un bon métabolisme et pour avoir de l’énergie. »

Attention aux dangers

Ce produit est toutefois très riche en iode, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé chez certaines personnes pour qui la consommation n’est alors pas conseillée, comme en témoigne la nutritionniste.

« Deux cuillères à soupe de mousse de mer représente près de 600% de notre apport nutritionnel recommandé, donc c’est de voir le dosage selon le type d’algue et d’où est-ce qu’elle provient. Les contaminants peuvent aussi être problématiques. Par exemple, il y a aussi de la mousse de mer au Vietnam, toutefois, les eaux sont un peu plus contaminées à cet endroit-là, donc c’est possible que l’on y retrouve des métaux lourds », ajoute-t-elle.

Un second inconvénient : le prix. En effet, un pot de gel de mousse de mer peut coûter jusqu’à 40$. C’est un pensez-y-bien pour tous ces éléments, conçoit Andrea Maksimovic.

« Je vois certains avantages à en consommer, comme je vois certains inconvénients. Encore une fois, l’effet de l’engouement et de la publicité envers ce produit a fait que beaucoup de questions demeurent sur quels produits se procurer et où exactement. Je pense que lorsque l’algue est consommée à son état brute et de façon raisonnable, il n’y a pas de problème. »