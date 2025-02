Daniel Couturier, propriétaire à 19 ans

Daniel Couturier, âgé de 19 ans, vient de devenir le nouveau propriétaire de la crémerie Le Phoque en Alaska, Le Maître du Gelato. Après 4 ans de travail à la crémerie de Kénogami, le jeune homme a pu la racheter à sa précédente propriétaire, Mme Nadia Daigle.

C’est il y a deux ans que le jeune homme a entendu, entre les branches, que la propriétaire songeait à la vente de l’entreprise. Il n’a pas attendu avant de s’y intéresser: il est allé faire sa proposition directement à la source.

« Je suis aller voir les propriétaires et je leur ai fait une offre d’achat, j’avais 17 ans à ce moment-là. L’offre d’achat a été refusée, mais ils me l’ont réfuté avec un contrat », affirme-t-il.

Cependant, les parents de Daniel n’étaient pas au courant de son projet, situation à laquelle il a dû remédier.

« Le lendemain, je me suis dit qu’il fallait que j’en parle à mon père, et je me suis dit qu’il allait probablement être fâché et me dire de lâcher l’affaire. Finalement, c’est lui qui est arrivé en me disant qu’il avait entendu dire que les propriétaires vendaient et d’aller vérifier le prix de vente. Je lui ai alors parlé de mon projet. C’est sûr qu’il trouvait ça gros au début, mais on a réussi à prendre ça en main et à renégocier le contrat. »

Daniel Couturier raconte aussi comment il a connu Mme Daigle, bâtissant ainsi une relation avec elle, devenant son employé et ensuite le nouveau proprio.

« Je vais à la crémerie depuis que je suis tout petit, je n’étais même pas plus haut que le comptoir. J’avais une particularité, c’est que j’avais une allergie aux arachides, que j’ai toujours, et il fallait que les employés fassent attention. C’est comme ça aussi que j’ai développé un lien avec la propriétaire. À chaque fois que j’y allais, elle connaissait ma commande par cœur, elle allait se laver les mains pour être certaine de ne pas avoir été en contact avec des arachides », se remémore-t-il.

Malgré cela, Daniel ne s’est pas limité à son allergie, mentionnant ne pas prévoir retirer les produits d’arachide de l’offre du commerce, affirmant qu’une protection est déjà en place et qu’elle le restera. Le propriétaire compte rejoindre le tout nouveau programme Affaires et Gestion au Cégep de Jonquière, l’année prochaine, afin de parfaire ses compétences. Le Phoque en Alaska, Le Maître du Gelato rouvrira ses portes pour la nouvelle saison le 1er avril 2025.