Les routes rouvrent à Saguenay

Au lendemain de la deuxième tempête en cinq jours qui a touché le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les routes qui avaient été fermées à Saguenay sont maintenant de nouveau accessibles.

C’est en fin de soirée lundi que l’avis a été émis, alors que la ville et la région ont connu des chutes de neige atteignant en moyenne 30 cm. Rappelons que Saguenay avait aussi bonifié lundi les heures d’ouverture de ses bibliothèques de Laterrière, Jonquière, Arvida, Chicoutimi et La Baie, question notamment d’accommoder les gens ne pouvant se rendre à leur domicile. Les chemins et rangs de Saguenay sont donc maintenant rouverts à la circulation sur le territoire. Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Luc Tardif, souligne quelques accrochages et accidents, en un peu plus grand nombre que la précédente tempête, mais aucun blessé, soulignant l’excellente collaboration des citoyens qui ont limité leurs sorties.