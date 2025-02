45 postes de médecins spécialistes à pourvoir dans la région

Ce n’est pas nouveau, le Saguenay-Lac-Saint-Jean manque énormément de médecins spécialistes dans ses hôpitaux. Alors que le CIUSSS régional réitère que tous les efforts sont mis de l’avant pour le recrutement, de nombreux patients n’ont pas accès à des physiatres, des généticiens ou des allergologues.

Le Quotidien se base sur le plus récent plan d’effectifs médicaux (PEM), publié le 4 février dernier. Selon les chiffres, 45 des 313 postes disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont non comblés. Le mal se trouve toutefois dans le fait que certaines disciplines n’ont pas de médecin spécialiste.

C’est le cas au département de génétique médicale, entre autres. Le PME prévoit deux postes pour 2025, mais à l’heure actuelle, aucun n’est occupé. De plus, seul un poste sur deux est pourvu en biochimie médicale. Sept médecins sur 22 sont manquants en pédiatrie, alors que cinq spécialistes sur 22 sont manquants en psychiatrie.

En radio-oncologie, six postes sur les 23 disponibles au PEM sont vacants. La conseillère cadre aux communications et relations médias du CIUSSS, Mélissa Bradette, précise que pour certaines spécialités, il y a très peu de nouveaux diplômés par année. Réseautage, collaboration avec les universités et activités de recrutement à travers la province sont effectués afin de favoriser le travail en région.