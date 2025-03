Boutique Laflamme et Cie : « Le centre-ville, on y croit tellement » 

Il n’est peut-être pas facile d’opérer un commerce au centre-ville, mais pour d’autres il s’agit d’un choix qu’ils ne regrettent aucunement. C’est le cas de la boutique de vêtements mode « Laflamme et Cie » qui, loin d’être fermée ou sur le point de l’être, connaît une très bonne prospérité, et ce depuis bon nombre d’années.

« On y croit tellement au centre-ville de Chicoutimi », nous lance d’entrée de jeu le directeur général et copropriétaire David Delisle. « Notre famille Delisle a acheté le commerce de la famille Laflamme il y a quarante ans. En quelque sorte, il s’agit d’une famille œuvrant dans les vêtements depuis 120 années et qui a acheté l’entreprise d’une autre famille, elle aussi dans les vêtements depuis de nombreuses années (106 ans)! » Une passion qui était telle pour l’homme d’affaires qu’il a quitté sa prospère carrière d’avocat, il y a six ans, pour acquérir la boutique en compagnie de son frère William.

Fidélité

La rentabilité, David Delisle, il connaît. La clientèle de « Laflamme et Cie » se veut fidèle pour la boutique qu’on désigne comme étant « le plus beau de la mode masculine depuis 1919 ». En plus d’être stratégiquement et visiblement bien située tout près de l’entrée de l’autogare, la boutique offre ses propres créations, notamment ceux de la marque « Laflamme 1919 », qui à elle seule représente 40% des ventes du commerce. « Nous possédons six usines familiales en Italie, où on confectionne cette marque de nos complets, gilets, vestons, manteaux et chemises, pour ne nommer que ceux-là. C’est la seule grande marque de luxe de l’est-du-Québec, une marque régionale reconnue », d’ajouter celui qui œuvre aussi en tant que directeur artistique dans ce processus de création. S’ajoutent entre autres à cela les marques Hugo Boss, Ralph Lauren, Armani et Jack Victor, offertes elles aussi en boutique. « Disons que c’est un bel amalgame de grandes marques qu’offre notre boutique, signe aussi qu’elle n’est pas près de fermer. On y croit tellement au centre-ville…qu’on y a ouvert récemment une 2e boutique », conclut-il en esquissant un sourire.