La Zone boréale propose des solutions

Alors que les États-Unis imposent des tarifs douaniers de 25% sur bien des produits canadiens, l’organisme qu’est la Zone boréale propose des outils pour éclairer les consommateurs dans leur choix alimentaire régional et local.

« Si on reculait il y a dix ans, j’aurais peut-être dit que la recherche de produits régionaux est plus compliquée. Aujourd’hui, toutefois, avec le travail que l’on fait, c’est notre mission de rendre le tout accessible et de faire en sorte que les gens changent leurs habitudes d’achats. C’est maintenant vraiment facile à faire », indique la conseillère en communications pour la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bénédicte Armstrong.

La principale intéressée mentionne qu’il faut avant tout connaitre l’offre alimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un élément essentiel pour s’assurer d’une recherche efficace et rapide.

« Nous avons sur notre site un répertoire de plus de 500 entreprises agroalimentaires de la région, donc l’ensemble des producteurs et transformateurs qui ont des produits à commercialiser. Un outil de recherche y est même intégré, de sorte que l’on peut faire nos vérifications avec des mots-clés ou encore par différentes catégories d’aliments », ajoute Mme Armstrong.

Les citoyens profitent parallèlement d’un réseau de 60 détaillants accrédités Marchands de la Zone boréale, incluant les grandes bannières qui s’engagent à identifier les produits de la région sur les tablettes, notamment les épiceries comme IGA de Chicoutimi-Nord, Maxi de Jonquière, l’Écomarché NORD-Bio d’Alma, le Magasin Général du Quai à La Baie et plusieurs autres. La conseillère suggère donc de repérer l’affichage arborant la boussole de la Zone boréale, parfois accompagné du logo d’Aliments du Québec.

Également, près de 25 restaurants d’ici respectent un cahier de charge stricte en matière d’approvisionnement local et mettent leurs fournisseurs locaux en valeur sur leur menu.

Aller au-delà de l’information véhiculée

Rechercher les bons produits, c’est aussi d’être en mesure de faire la part des choses entre les informations vérifiées, ainsi que les fausses informations que l’on peut retrouver en masse sur les réseaux sociaux, comme le laisse savoir la conseillère.

« Il faut être curieux en tant que consommateur et aller au-delà de l’information que l’on voit sur les médias sociaux. On voit beaucoup de choses passer, donc c’est de se fier à des identifiants comme ça qui sont vérifiés, ça peut toujours être une bonne idée. »

Produits locaux, prix plus hauts ?

En contexte inflationniste, il peut paraître plus difficile de voir les produits régionaux comme étant une bonne option pour son portefeuille. Cependant, Bénédicte Armstrong rectifie le tir en spécifiant qu’il s’agit d’y aller une bouchée à la fois.

« On va constater que ce n’est pas si pire la notion de prix. C’est aussi la saison qui va faire en sorte qu’on va profiter des mêmes prix que pour des produits qui viennent d’ailleurs. C’est certain que si on essaie de chercher des fraises en hiver, ça se pourrait que ce soit un peu plus dispendieux. C’est de voir cependant la différence au niveau de la qualité du produit que ça amène à l’économie locale, l’aspect environnemental et le kilométrage parcouru par le produit », conclut-elle.

Des promotions peuvent aussi être mises en place par les détaillants pour diminuer les coûts.