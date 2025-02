Les résidents et commerçants souhaitent davantage d’animation

Les activités d’animation arrivent en tête de lice quant aux solutions proposées pour dynamiser et revitaliser le secteur du centre-ville de Chicoutimi-nord. Tel est le constat qui se dégage du palmarès des meilleures actions à entreprendre, présentées mardi soir par les conseillers Mireille Jean et Serge Gaudreault, lors d’une assemblée réunissant citoyens et commerçants.

Le grand palmarès des actions permet de constater que la moitié des 10 actions les plus populaires concernent le thème de l’animation. Par contre, l’idée de faire devenir les rues Rhainds et Roussel des sens uniques ne remporte pas la palme, ne regroupant que 46% des répondants. Plusieurs pistes de solutions de dynamisation sont maintenant sur la table. Parmi elles: personnaliser l’identification des rues, assurer une continuité entre le pont Sainte-Anne et la rue du Pont par la coloration au sol des trottoirs, décorer les rues commerçantes selon les saisons et les fêtes populaires, marquer les entrées du centre-ville par une arche de bienvenue, et aménager des points d’eau et une installation sanitaire publique.

La conseillère Mireille Jean estime qu’avec ce palmarès d’actions suggérées, la table est mise pour amorcer une revitalisation du centre-ville de Chicoutimi-Nord. Les suggestions seront d’ailleurs transmises au Plan particulier d’urbanisme (PPU).