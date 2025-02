Grand succès pour la relance de Jonquière-Médic

Après une pause de trois ans en raison de la pandémie et un problème de recrutement de médecins, la pertinence de Jonquière-Médic, depuis le 13 novembre 2023, n’est plus à prouver. Il s’agit en effet d’un grand succès, avec près de 5693 visites en 288 journées d’opération.

« Bravo à la population de Jonquière. Avec le 284 000$ pour la relance, on parle d’environ 5700 visites. S’ajoute à cela quelques statistiques de notre sondage maison, établissant que Jonquière-Médic a permis d’éviter à 76% de sa clientèle de se déplacer à l’urgence. On a un modèle innovant, qui répond au désengorgement des urgences », mentionne le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Au total, Jonquière-Médic a visité 722 personnes provenant des trajectoires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 216 patients du Guichet d’accès à la première ligne (GAP).

« On a pris une entente avec le CIUSSS pour nous permettre d’aller voir les patients hospitalisés plus rapidement. Si ça ne se fait pas dans la journée même, ça peut être le lendemain, ce qui permet de libérer des lits à l’hôpital », explique la directrice générale de Jonquière-Médic, Jo-Ann Duperré, qui aimerait que cette même façon de faire se reproduise ailleurs dans la province.

Un objectif d’un demi-million de dollars

La campagne de financement a permis d’amasser jusqu’à présent un total de 433 000$. Le tout ne s’arrête pas là, alors que les anciens présidents d’honneur des campagnes passées se joignent au député afin de lancer la campagne des Ambassadeurs. L’objectif ? Amasser un demi-million de dollars. Pour ce faire, Jonquière-Médic s’associe avec la station du 92,5 CKAJ Ma radio d’Ici pour mettre sur pied un plan de partenariat spécial. Les entreprises jonquiéroises seront ciblées dans cette nouvelle offensive.

« On est à 67 000$ de dire qu’on est à un demi-million. Ça envoie un message fort pour notre modèle, ainsi qu’un message fort à Québec qu’on tient quelque chose d’extraordinaire », précise Yannick Gagnon.

Ce montant pourrait notamment permettre à Jonquière-Médic de poursuivre ses opérations pendant deux ans. Déjà, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a appuyé Jonquière-Médic avec un don de 50 000 $, ce qui réaffirme la position du gouvernement provincial vis-à-vis du service.

La survie de Jonquière-Médic assurée ?

Malgré les efforts mis de l’avant pour relancer les opérations de Jonquière-Médic, la survie de la ressource en soins à domicile est-elle assurée ?

« On sait que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) est en négociation actuellement, donc pour l’instant on ne fera pas de particularité avec Jonquière-Médic. On sait qu’on entrera bientôt dans les négociations comme tous les autres services. Pour le moment, on assure les gardes, on a des médecins qui y croient », soutient Mme Duperré.

Un 6e médecin en provenance d’Alma fera son entrée dans l’équipe éventuellement. Toutefois, la d-g admet que d’avoir de huit à neuf médecins ne seraient pas de trop dans l’avenir.