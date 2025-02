La croissance démographique se poursuit

La population de Saguenay augmente pour une cinquième année consécutive. En effet, le nombre d’habitants a atteint 152 341 en 2024. Les données à jour de l’Institut de la statistique du Québec donnent ce portrait positif de la démographie saguenéenne.

Par ailleurs, le solde migratoire interrégional de 2023-2024 se solde avec 245 nouveaux résidents. Il s’agit de la sixième période de suite avec un tel résultat. La tendance débutée en 2018-2019 se poursuit donc, alors que Saguenay compte 1 630 nouveaux résidents pour cette période de recensement. Les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec montrent également qu’à Saguenay, le revenu d’emploi médian des 25-64 ans et le revenu disponible par habitant sont en hausse. Le premier se chiffre à 55 791 $ et le deuxième à 35 161 $. De plus, le taux de faible revenu des familles est en baisse. Il se situe désormais à 4,8 % pour 2022, alors qu’il était à 5,2 % en 2019 et à 6 % en 2016.