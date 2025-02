Deuxième de journée de grève dans les CPE

C’est ce jeudi qu’a lieu la deuxième journée de grève des employés de CPE affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Dans la région, elles se comptent au nombre de 800 éducatrices à l’enfance, réparties dans 31 CPE et 54 installations connexes.

Au national, ce sont plus de 400 CPE dont les opérations seront perturbées. Le syndicat a d’ailleurs fait valoir que la dernière rencontre avec l’employeur n’a absolument rien donné.

Pour la CSN, la négociation en cours doit permettre de freiner la pénurie qui touche l’ensemble du personnel des CPE, des éducatrices en passant par les employé-es des cuisines et le personnel administratif. Les travailleuses demandent notamment une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération pour assurer l’attraction et la rétention, des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées, et des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants, entre autres par des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d’éducatrices et d’enfants, ainsi que par un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers. Les conditions salariales sont aussi au cœur du litige. Les travailleurs en CPE sont sans convention collective depuis avril 2023.