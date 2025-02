Une mobilisation contre la fermeture de la SAQ sur la rue Racine

Le 6 février, de 16h à 17h, un événement de mobilisation se tiendra devant la succursale de la SAQ sur la rue Racine, au centre-ville de Chicoutimi. Cette initiative vise à sensibiliser le public à la fermeture imminente du point de vente et à encourager la signature d’une pétition afin d’en assurer le maintien.

Le groupe Centres-Villes Saguenay (CVS), qui regroupe plus de 1 200 commerçants établis dans les secteurs de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Arvida et Kénogami, invite la communauté à s’unir pour exprimer son opposition à la fermeture et influencer la décision de la SAQ. Ce jeudi sera également le temps de participer à une journée d’achat solidaire, qui consiste à effectuer un achat à la SAQ de la rue Racine afin de souligner son importance économique et communautaire. Les participants sont invités, sur une base volontaire, à déposer une bouteille de vin vide accompagnée d’un message de soutien.