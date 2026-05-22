SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 22 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 48 s

Le Club cycliste Acidose-Lactique de Saguenay au sommet de sa forme 

Janick Émond
Le 22 mai 2026 — Modifié à 12 h 22 min le 20 mai 2026
Par Janick Émond - Journaliste

Le Club cycliste Acidose-Lactique de Saguenay a officiellement amorcé sa saison le 19 mai prochain, alors que son volet compétitif est déjà en action depuis le 11 mai. Malgré un début de printemps marqué par des conditions difficiles dans les sentiers, le club affirme être en excellente santé et poursuit sa croissance. 

Le président du club, Pascal Bajjni, explique que le retard dans l’ouverture des centres Le Norvégien et Le Panoramique a forcé les jeunes compétiteurs à adapter leur préparation. 

« Avec l’assèchement des sentiers qui retarde l’ouverture de nos deux centres d’entraînement, nous avons commencé à rouler sur les pistes cyclables à la place », mentionne-t-il. 

Le volet compétitif est constitué de deux groupes de jeunes cette saison. 

Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 28 avril, le club a dressé un bilan très positif de sa dernière année. En 2025, Acidose-Lactique comptait 260 membres, dont 71 % étaient de retour pour une autre saison. 

« On a une très belle fidélité des membres qui reviennent saison après saison, en plus d’avoir un bon nombre de nouveaux membres qui s’ajoutent à nous », souligne Pascal Bajjni. 

Le club continue également d’attirer de nombreux jeunes cyclistes. Sur les 260 membres recensés l’an dernier, 164 étaient âgés de 17 ans et moins. Cette année, ce nombre grimpe à 176 jeunes. 

Au total, Acidose-Lactique compte maintenant 270 membres, auxquels s’ajoutent environ 21 parents accompagnateurs. 

« Ça nous emporte à près de 300 cyclistes dans le club », affirme le président. 

Du côté du vélo de route, le club n’offrira pas d’activités pour une troisième saison consécutive. Pascal Bajjni ne ferme toutefois pas complètement la porte à un éventuel retour. 

« On voit tranquillement ce volet regagner en popularité, mais pour nous, cette saison, le vélo de montagne est encore très fort, donc on s’est concentré là-dessus pour cette année. » 

Sondage 

Un premier sondage de satisfaction mené à la fin de la saison 2025 a aussi permis au club de confirmer que ses membres apprécient l’encadrement offert. 

« Nous avons eu 98 % des répondants qui se sont montrés satisfaits. Ce qui est principalement ressorti, c’est la bonne communication du club envers les membres et l’encadrement offert aux jeunes. Ça nous démontre qu’on fait les bonnes choses. » 

Le sondage a toutefois permis d’identifier certaines pistes d’amélioration, particulièrement du côté du volet compétitif. 

« Depuis l’an dernier, nous faisons une restructuration de ce volet, donc c’est normal. » 

Calendrier 

La saison 2026 comprendra six courses régionales dans le volet compétitif. Le Club cycliste Acidose-Lactique accueillera d’ailleurs l’une de ces étapes le 16 août au centre Le Norvégien. 

Le club sera également l’hôte de la finale régionale des Jeux du Québec le 12 juillet au centre Le Panoramique. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Coupe du monde de soccer, c’est chez Espace Soccer que ça se passe 
Publié à 12h00

La Coupe du monde de soccer, c’est chez Espace Soccer que ça se passe 

Les amateurs de soccer de la région pourront vivre l’ambiance de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026 directement à Alma alors qu’Espace Soccer présentera la grande majorité des matchs du tournoi du 11 juin au 18 juillet.  Installé dans la Plaza à Alma, le commerce dresse les écrans une fois de plus pour permettre aux passionnés de suivre ...

LIRE LA SUITE

Les moteurs commencent à gronder à l’aube du début de la saison 
Publié à 10h00

Les moteurs commencent à gronder à l’aube du début de la saison 

Le circuit régional de Motocross Saguenay–Lac-Saint-Jean lancera officiellement sa saison 2026 le 30 mai prochain du côté de L’Ascension-de-Notre-Seigneur. Huit arrêts sont prévus au calendrier cette année, soit un de plus que l’an dernier, tandis que le circuit fera notamment un retour à La Tuque après plusieurs années d’absence.  Les pilotes ...

LIRE LA SUITE

Près de 302 000 $ pour soutenir les clubs de VTT de la région
Publié le 20 mai 2026

Près de 302 000 $ pour soutenir les clubs de VTT de la région

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière pouvant atteindre 301 980 $ destinée aux clubs de véhicules tout-terrain (VTT) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette somme vise notamment à favoriser une pratique sécuritaire du VTT, à assurer l’entretien des sentiers et à permettre l’acquisition d’équipements essentiels aux opérations des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES