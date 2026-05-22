Le Club cycliste Acidose-Lactique de Saguenay au sommet de sa forme 

Le Club cycliste Acidose-Lactique de Saguenay a officiellement amorcé sa saison le 19 mai prochain, alors que son volet compétitif est déjà en action depuis le 11 mai. Malgré un début de printemps marqué par des conditions difficiles dans les sentiers, le club affirme être en excellente santé et poursuit sa croissance.

Le président du club, Pascal Bajjni, explique que le retard dans l’ouverture des centres Le Norvégien et Le Panoramique a forcé les jeunes compétiteurs à adapter leur préparation.

« Avec l’assèchement des sentiers qui retarde l’ouverture de nos deux centres d’entraînement, nous avons commencé à rouler sur les pistes cyclables à la place », mentionne-t-il.

Le volet compétitif est constitué de deux groupes de jeunes cette saison.

Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 28 avril, le club a dressé un bilan très positif de sa dernière année. En 2025, Acidose-Lactique comptait 260 membres, dont 71 % étaient de retour pour une autre saison.

« On a une très belle fidélité des membres qui reviennent saison après saison, en plus d’avoir un bon nombre de nouveaux membres qui s’ajoutent à nous », souligne Pascal Bajjni.

Le club continue également d’attirer de nombreux jeunes cyclistes. Sur les 260 membres recensés l’an dernier, 164 étaient âgés de 17 ans et moins. Cette année, ce nombre grimpe à 176 jeunes.

Au total, Acidose-Lactique compte maintenant 270 membres, auxquels s’ajoutent environ 21 parents accompagnateurs.

« Ça nous emporte à près de 300 cyclistes dans le club », affirme le président.

Du côté du vélo de route, le club n’offrira pas d’activités pour une troisième saison consécutive. Pascal Bajjni ne ferme toutefois pas complètement la porte à un éventuel retour.

« On voit tranquillement ce volet regagner en popularité, mais pour nous, cette saison, le vélo de montagne est encore très fort, donc on s’est concentré là-dessus pour cette année. »

Sondage

Un premier sondage de satisfaction mené à la fin de la saison 2025 a aussi permis au club de confirmer que ses membres apprécient l’encadrement offert.

« Nous avons eu 98 % des répondants qui se sont montrés satisfaits. Ce qui est principalement ressorti, c’est la bonne communication du club envers les membres et l’encadrement offert aux jeunes. Ça nous démontre qu’on fait les bonnes choses. »

Le sondage a toutefois permis d’identifier certaines pistes d’amélioration, particulièrement du côté du volet compétitif.

« Depuis l’an dernier, nous faisons une restructuration de ce volet, donc c’est normal. »

Calendrier

La saison 2026 comprendra six courses régionales dans le volet compétitif. Le Club cycliste Acidose-Lactique accueillera d’ailleurs l’une de ces étapes le 16 août au centre Le Norvégien.

Le club sera également l’hôte de la finale régionale des Jeux du Québec le 12 juillet au centre Le Panoramique.