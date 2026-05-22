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Vendredi, 22 mai 2026

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Temps de lecture : 46s

Saguenay distribuera gratuitement du compost aujourd'hui et demain

Émile Boudreau
Le 22 mai 2026 — Modifié à 07 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay procédera à sa distribution annuelle de compost municipal ce vendredi et samedi, offrant aux citoyens l’occasion de venir en récupérer gratuitement.

Trois sites seront accessibles simultanément, soit le Mont-Fortin dans l’arrondissement de Jonquière, le Centre Georges-Vézina à Chicoutimi ainsi que le Centre des sports Jean-Claude-Tremblay dans l’arrondissement de La Baie. Les points de distribution seront ouverts de 9 h à 16 h lors des deux journées.

Le compost mis à la disposition du public est produit à partir des matières organiques collectées dans les bacs bruns des ménages. Selon la municipalité, il s’agit d’un produit polyvalent de grande qualité pouvant convenir à divers usages, notamment pour les plates-bandes, les potagers ou encore les plantes en pots.

La distribution se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, et se poursuivra jusqu’à l’épuisement des stocks. Une limite de 100 litres par ménage a été fixée afin de permettre à un maximum de citoyens d’en bénéficier.

La Ville rappelle également aux participants qu’aucun contenant ne sera fourni sur place. Les personnes intéressées devront donc apporter leurs propres récipients pour transporter le compost.

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