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Vendredi, 22 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 43s

Jeunes motocyclistes en herbe vérifiés par le SPS

Le 22 mai 2026 — Modifié à 07 h 33 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Après avoir prévenu il y a quelques temps les jeunes conducteurs de scooters qu’ils allaient faire l’objet de vérifications « surprises », les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) sont passés de la parole aux actes.

Depuis le 18 mai dernier, les agents vérifient aléatoirement les jeunes conducteurs de scooters, de motos, de même que les conducteurs de trottinettes et vélos électriques. Les vérifications visent particulièrement l’importance d’avoir sur soi les papiers d'enregistrement, et d’avoir un engin en bon état mécanique.

Les policiers ont d’ailleurs été aperçus jeudi matin sur le parking de l’école des Bâtisseurs - Édifice Jonquière, connue aussi sous le nom de la polyvalente Jonquière. La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, mentionne que trois constats d’infractions, pour des pneus usés, ont été émis, au montant de 275 $ chacun. Cinq avertissements, pour des clignotants non conformes, ont aussi été remis.

En ce qui a trait aux infractions, elles sont d’ailleurs émises aux propriétaires des engins, qui quelquefois sont les parents de ces jeunes. Ces vérifications se poursuivent jusqu’au 31 mai prochain. 

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