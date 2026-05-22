Une fuite d’aqueduc complique la circulation à Chicoutimi

Avec la fuite d’aqueduc survenue jeudi sur le boulevard Talbot, la ville de Saguenay prévient les automobilistes que le tout aura des répercussions sur la circulation ce vendredi.

Rappelons qu’à la base, les employés de la ville sont intervenus jeudi sur le boulevard Talbot, à la hauteur de la rue Néron. Pendant les travaux de réparation, deux nouveaux bris sont survenus quasi simultanément. Une troisième fuite est apparue sur la conduite et une vanne s’est aussi brisée. la Ville s’affaire donc à réparer le tout définitivement aujourd’hui.

Il y a donc encore une réduction des voies de circulation en direction nord ce vendredi. Le porte-parole de la ville de Saguenay, Dominic Arseneau, mentionne que le bris de la vanne fait en sorte que les deux restaurants en bordure du boulevard seront privés d’eau pour une période indéterminée. Les précisions à ce sujet seront émises dès qu’elles seront connues. Tout sera mis en œuvre afin d’installer le plus rapidement possible un réseau temporaire pour alimenter les deux commerces en eau potable.

L’analyse du service du Génie est en cours pour voir quelle sera la solution permanente à la situation, pour réparer ou remplacer un tronçon de la conduite. Les travaux sont compliqués en raison de la profondeur de 21 pieds où la conduite et la vanne sont enfouies. Il faut également s’assurer de ne pas endommager les poteaux d’Hydro-Québec à proximité.

La conduite de fonte date de 1970. À cet endroit, l’eau circule du sud vers le nord, depuis l’usine de filtration de Chicoutimi, via le réseau situé sous le boulevard du Royaume. C’est pourquoi peu de bâtiments sont touchés.

M. Arseneau conclut en ajoutant qu’il ne s’agit pas de la conduite maîtresse du réseau d’aqueduc pompé "Est", il n’y a donc aucune crainte qu’un secteur étendu de Chicoutimi ne manque d’eau.