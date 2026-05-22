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Vendredi, 22 mai 2026

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Temps de lecture : 46s

Réouverture du sentier de la statue Notre-Dame du Saguenay

Le 22 mai 2026 — Modifié à 07 h 24 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La municipalité de Rivière-Éternité et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) sont heureuses d’annoncer la réouverture complète du sentier de la statue Notre‑Dame‑du‑Saguenay. Cette réouverture marque l’aboutissement de deux années de travaux majeurs consacrés à la sécurisation et à l’amélioration de ce site emblématique.

Fermé depuis le 12 juillet 2024, la dernière portion de ce sentier très prisé avait été rendue partiellement inaccessible afin de permettre la réalisation de travaux de stabilisation. Ceux-ci ont été effectués en novembre 2025 par la firme Cimota inc., qui permet désormais une fréquentation sécuritaire pour les citoyens et les visiteurs. Depuis le 19 mai, les sentiers de la Sépaq sont de nouveau accessibles au public, y compris le tronçon menant directement à la statue de Notre‑Dame‑du‑Saguenay. 

Mentionnons que les travaux, initialement évalués à 160 000 $, ont nécessité un investissement total d’environ 465 000 $, soutenu notamment par la MRC du Fjord‑du‑Saguenay et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Une levée de fonds citoyenne est également en cours afin de soutenir les démarches futures liées à la conservation de la statue.  

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