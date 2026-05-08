Pour faire rayonner les produits locaux et québécois

Twist Créations métier d’art, situé sur la rue Racine à Chicoutimi, célèbre ses 15 ans. L’entreprise, qui représente plus de 150 artisans et designers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec ainsi que du Canada, s’est imposée comme une vitrine incontournable pour le travail local depuis sa fondation en 2010.

Pour marquer ce jalon, le duo composé de Guylaine Vézina, propriétaire depuis 2020, et de sa fille Naomi Gaudreault, qui agit à titre de directrice des opérations et de l’approvisionnement, a tenu le 22 novembre dernier un événement tout spécial.

« L’événement pour nos 15 ans a été un véritable succès. Ça a été notre plus grosse assistance et notre plus gros chiffre d’affaires, parmi tous les événements que nous avons organisé depuis l’achat de la boutique », indique Mme Vézina, en entrevue avec Le Réveil.

Les entrepreneures ont en effet mis le paquet cette année, afin de bien souligner ces festivités. Un parcours qui rend définitivement fières les principales intéressées.

« On est fière, parce qu’on a su, à travers les tempêtes, maintenir le modèle d’affaire. On a vécu une fermeture dû à la pandémie, comme tous les autres commerces indépendants. À ce moment, aussi, nous ne possédions pas encore de boutique en ligne, seulement la page Facebook. Ensuite, la crise économique après pandémie est arrivée comme un coup de poing au visage », dénote la propriétaire. « À partir de là, ça a dégringolé solide », ajoute-t-elle.

Elle mentionne être particulièrement fière d’avoir maintenu le cap en ne s’approvisionnant pas de produits en provenance d’autres pays et que l’on retrouve abondamment sur le web. Parallèlement, Guylaine Vézina et sa fille admettent que le succès de Twist Créations ne serait tel sans la fidélité de leur clientèle, qui est toujours au rendez-vous.

« Nos célébrités, ce sont nos clients. Ce pourquoi le 22 novembre dernier, on a mis en place un ‘’mur des célébrités’’, avec des photos qu’on a pris la journée même. On continue d’ailleurs d’en prendre, jusqu’au 24 décembre. On a définitivement été victime de notre succès ! »

Twist Créations participe également à certains marchés de Noël de la région, afin de croître en visibilité et pour faire valoir les confections de ses artisans. Que ce soient des portefeuilles, des sacs, des accessoires pour la maison, des soins pour la peau et les cheveux, des bijoux, de la décoration, des vêtements, tout le monde peut y trouver son compte.

L’importance de l’achat local

Mme Vézina martèle qu’il faut déconstruire le mythe selon lequel acheter québécois coûte forcément plus cher. À l’approche de la période des Fêtes, elle insiste sur l’importance de privilégier les produits locaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’ailleurs au Québec, rappelant que plusieurs créations d’artisans demeurent tout à fait accessibles.

« On tient à respecter le budget des gens et c’est ce qu’on prend en compte dès le début du magasinage. On est capable de faire des paquets à moins de 20$ avec des produits qui sont intéressants et qui vont faire plaisir. Il faut encore démystifier cet aspect-là, en parler et conscientiser les gens à ce propos », émet-elle. « Avec tout ce qui se passe économiquement parlant à l’heure actuelle, c’est d’autant plus important ».

De plus, les emballages cadeaux sont ce qui distingue Twist Créations des autres commerces en vue de Noël, étant personnalisés au goût du client.

« On les fait à la main, dans un sac ou dans une boîte. Quand les gens voient des cadeaux Twist sous le sapin, on se le fait dire ! », s’esclaffe Naomi Gaudreault.

La boutique offre également des services corporatifs, comprenant un magasinage personnalisé, virtuellement ou en présence, un emballage sur mesure et la livraison directement à l’entreprise. Twist Créations exposent de nombreux artisans régionaux, de même que des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, comme Arima Design, Chèvre-Feuille, Colorescent, Minuit moins cinq, Rebelle des bois, Studio Instinct, Lucie Lapointe et Marie-Hélène Haché.

Une relève assurée

La relève est imminente pour le commerce et Naomi Gaudreault se dit prête à prendre le flambeau, après trois ans en fonction.

« Je sens que cette entreprise-là a le potentiel d’aller loin, et c’est là que je veux l’amener. J’ai notamment dans les plans d’effectuer un bon virage numérique. Twist fait partie du Saguenay à part entière et je ne voudrais pas que ça ferme. J’y crois, et je vais y mettre tout mon cœur comme je le fais présentement », affirme-t-elle.