Courte escale à Bagotville pour quatre Canadiens

Les quatre Canadiens qui séjournaient à bord du navire MV Hondius, récemment touché par une éclosion de hantavirus, ont effectué une brève escale à Bagotville, dimanche après-midi.

L’avion transportant le groupe a atterri à l’aéroport de Saguenay–Bagotville à 15 h 27, avant que les passagers ne poursuivent leur trajet vers Victoria, en Colombie-Britannique, à bord d’un autre appareil, rapporte Radio-Canada.

L’escale, qui a duré environ 45 minutes, a permis la tenue d’une évaluation médicale de l’état de santé des voyageurs avant leur rembarquement. Conformément au protocole établi en collaboration avec Santé Québec et la Direction nationale de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, les équipes du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean devaient intervenir uniquement si des symptômes sévères de hantavirus étaient observés.

Au moment du décollage de l’avion aux îles Canaries, dimanche matin, les passagers canadiens ne présentaient aucun symptôme. Une deuxième évaluation médicale a été réalisée à leur arrivée à Victoria, peu après 21 h, afin d’assurer un suivi de leur état de santé.