Emporté par la foule, le Canadien écrase les Sabres

Le Canadien de Montréal n’a pas raté l’occasion de remporter un deuxième match de suite pour la première fois dans ces séries 2026. Devant une foule survoltée au Centre Bell, la troupe de Martin St-Louis a signé une victoire de 6 à 2 pour prendre les devants 2-1 contre les Sabres de Buffalo.

Les visiteurs vont ouvrir la marque dès la 53e seconde du match. Cole Caufield voit son dégagement être intercepté par Rasmus Dahlin qui rate son lancer mais la rondelle revient sur le bâton de Tage Thompson qui lance dans une cage déserte.

Mais Alex Newhook va créer l’égalité avec moins de cinq minutes à jouer avec son troisième en quatre périodes.

Dès la deuxième, Montréal va prendre le contrôle de la rencontre. Enfin! Cole Caufield trouve le fond du filet en avantage numérique sur une superbe pièce de jeu de Lane Hutson. Par la suite, Zachary Bolduc double l’avance du CH lorsqu’il reçoit la passe de Joe Veleno dans l’enclave. Alex Carrier obtient également une passe, ce qui donne le premier but compté par des Québécois depuis belle lurette.

Les Sabres sont indisciplinés et le Canadien en profite. Juraj Slafkovsky porte la marque à 4-1 en faisant dévier le tir de Hutson. En fin d’engagement, Montréal se retrouve au cachot et Rasmus Dahlin en profite pour réduire l’écart.

En troisième, Dobes ne donne rien aux Sabres alors que Kirby Dach et Alex Newhook en ajoutent pour donner les devants au Canadien dans la série qui se poursuivra mardi, toujours au Centre Bell.