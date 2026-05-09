La saison de golf est à nos portes  

Alors que la saison de golf approche à grands pas au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les équipes des différents clubs sont déjà à pied d’œuvre pour préparer leurs parcours, avec des réalités parfois contrastées selon les secteurs.

Au Club de golf de Chicoutimi, le surintendant Charles Ouellet composait encore récemment avec une présence importante de neige sur certaines surfaces.

« On enlève déjà la plupart des toiles, mais il y a encore beaucoup de neige sur secteur secteurs, donc on doit attendre. Mais on a mis de l’engrais noir dans la neige afin de la faire fondre plus vite. Et avec la température clémente, ça devrait rapidement partir cette neige. »

Malgré ces conditions, le retard n’est pas jugé inquiétant.

« Je ne dirais pas que nous sommes vraiment en retard cette année comparativement aux dernières années. L’an dernier, j’avais commencé à enlever des toiles le 21 avril, la même date que cette année », souligne M. Ouellet.

Arvida

Du côté du Club de golf Saguenay à Arvida, le portrait est plus optimiste. La directrice générale, Anne Mailly, se réjouit de l’état du terrain à l’approche de la saison.

« Le début de saison se prépare vraiment bien. La neige a fondu rapidement, ce qui nous a permis d’enlever presque toutes les toiles déjà de sur les verts. Les verts ont bien sorti, on a une belle qualité, on est agréablement surpris après le gros hiver que nous avons connu. »

Cette réussite est en partie attribuable à des ajustements dans les méthodes d’entretien hivernal.

« On avait changé notre procédure d’hibernation avec des tuyaux entre les toiles et les verts pour éviter que la glace colle. Et ç’a bien fonctionné. »

Au-delà du terrain, le club d’Arvida poursuit aussi ses efforts pour améliorer l’expérience globale des golfeurs. La gestion du membership en est un exemple.

« Par les années passées, on avait dépassé les 500 membres, mais ça devenait trop achalandé et l’expérience était impactée. Donc on se limite maintenant à un certain nombre de membres afin d’offrir une belle expérience. »

Le développement de la relève fait également partie des priorités, avec la mise en place d’un programme sport-études en collaboration avec la Polyvalente Arvida dès la rentrée 2026.

« Nous aurons 12 jeunes de secondaire 3 à 5 dans cette première cohorte, mais le programme est appelé à grandir si la demande est là. »

Enfin, d’importants investissements ont été réalisés durant l’hiver pour moderniser les équipements d’entretien.

« La plupart de notre machinerie datait du début des années 2000, et on avait souvent des problèmes. Une nouvelle flotte va permettre un meilleur entretien et une meilleure sécurité pour les employés, tout en nous faisant gagner du temps sur le terrain. »