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Mercredi, 06 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 24s

Perturbation de la circulation sur le boulevard Barrette à Saguenay

Émile Boudreau
Le 06 mai 2026 — Modifié à 11 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La circulation sur le boulevard Barrette, au niveau du pont UlricBlackburn, se fera en alternance avec des feux de signalisation à partir du lundi 11 mai 2026 à 7 h jusqu’au vendredi 26 juin 2026 à 17 h en raison des travaux d’asphaltage du pont.

L'accès aux cyclistes et piétons pour traverser le pont sera maintenu pendant la durée des travaux. De courtes perturbations pourraient survenir, le temps que l’entrepreneur effectue des transferts d’équipements.

Un ralentissement est possible dans le secteur. La municipalité recommande donc aux usagers de la route de prévoir leurs déplacements en conséquence.

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