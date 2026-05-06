Perturbation de la circulation sur le boulevard Barrette à Saguenay

La circulation sur le boulevard Barrette, au niveau du pont Ulric‑Blackburn, se fera en alternance avec des feux de signalisation à partir du lundi 11 mai 2026 à 7 h jusqu’au vendredi 26 juin 2026 à 17 h en raison des travaux d’asphaltage du pont.

L'accès aux cyclistes et piétons pour traverser le pont sera maintenu pendant la durée des travaux. De courtes perturbations pourraient survenir, le temps que l’entrepreneur effectue des transferts d’équipements.

Un ralentissement est possible dans le secteur. La municipalité recommande donc aux usagers de la route de prévoir leurs déplacements en conséquence.