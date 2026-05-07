La Chambre des communes appuie unanimement une motion du Bloc

La Chambre des communes a adopté à l’unanimité, hier, une motion du Bloc Québécois visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur manufacturier et leurs travailleurs touchés par les tarifs américains sur l’acier, l’aluminium et le cuivre.

La motion demandait au gouvernement fédéral d’offrir un soutien financier direct aux entreprises concernées, de même qu’un programme de subvention salariale destiné à éviter les mises à pied et à préserver le lien d’emploi avec une main-d’œuvre spécialisée. Ces mesures seraient maintenues jusqu’au rétablissement d’une entente commerciale avec les États-Unis.

Les députés bloquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard ont salué cette prise de position consensuelle.

« Je me réjouis que notre initiative ait reçu un appui favorable du Parlement, non pour des raisons partisanes, mais parce que la gravité du problème exige une prise en charge urgente », a déclaré Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean. Selon lui, la situation actuelle appelle une responsabilité politique collective envers le secteur manufacturier québécois et les milliers de travailleurs qui en dépendent.

De son côté, Mario Simard, député de Jonquière, estime que le gouvernement fédéral semble enfin disposé à accepter la « main tendue » du Bloc Québécois. Il souligne toutefois que d’autres secteurs demeurent vulnérables, notamment l’industrie forestière. À ce titre, le Bloc Québécois propose le rachat des droits compensatoires, une mesure qu’il estime réalisable à coût nul pour l’État.

« Nous sommes prêts à collaborer pour que les mesures réclamées par l’industrie soient mises en œuvre rapidement et que nous puissions traverser la crise en préservant nos entreprises, petites, moyennes et grandes », a conclu Mario Simard.