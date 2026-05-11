Québec solidaire dévoile sa plateforme électorale

Réunis en congrès en fin de semaine dernière, les membres de Québec solidaire (QS) ont officiellement adopté la plateforme qui servira de fondement à leur campagne en vue de l’élection générale du 5 octobre prochain.

Présentée comme une feuille de route, cette plateforme veut incarner la vision du parti de gauche pour l’avenir du Québec, dans la perspective d’un éventuel gouvernement formé par Québec solidaire.

« Les Québécoises et les Québécois n’ont pas besoin qu’on leur dise que tout va mal, ils ont besoin de leaders positifs qui leur proposent une vision différente, ambitieuse et crédible pour l’avenir. J’ai un message à leur transmettre : cette voie de l’espoir, elle est ici, à Québec solidaire. », a déclaré la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, lors de la clôture du congrès.

Selon elle, le Québec est gouverné depuis trop longtemps par des partis « sans vision », déconnectés des réalités quotidiennes de la population et responsables de décisions politiques répétitives et inefficaces. Elle ajoute que Québec solidaire, au contraire, propose une autre voie pour mener de grands chantiers.

Des mesures pour s’attaquer au coût de la vie

Parmi les mesures phares adoptées par les membres pour faire face à la hausse du coût de la vie, Québec solidaire propose la mise en place d’un projet pilote d’épiceries publiques. Le parti souhaite également s’attaquer à la réduflation, aux faux rabais et à l’affichage dynamique des prix, tout en imposant un plafonnement des marges de profits des grandes chaînes d’alimentation.

Pour financer son programme, QS mise sur une série de mesures fiscales, dont une taxe visant les grandes fortunes disposant d’un patrimoine net de plus de 25 millions de dollars. Le parti propose aussi d’imposer un salaire maximal aux dirigeants d’entreprises recevant des subventions publiques, ainsi qu’une réforme en profondeur du système fiscal québécois.

La crise du logement au cœur de la plateforme

La question du logement a occupé une place centrale lors du congrès. Québec solidaire a dévoilé un plan visant à lutter contre la crise actuelle et à renforcer considérablement les sanctions contre les propriétaires « abusifs multirécidivistes ».

« À chaque crise, il y a des gens qui profitent et d’autres qui en paient le prix. La crise du logement ne fait pas exception. On ne compte plus les témoignages de locataires qui vivent dans des conditions indignes, dans des immeubles délabrés ou qui se font couper le chauffage en hiver, simplement parce que leur propriétaire peut se permettre de payer des amendes ridicules. », a déclaré Ruba Ghazal.

Le parti propose une stratégie en trois volets : d’abord, appliquer de manière plus rigoureuse les lois et sanctions déjà en vigueur ; ensuite, augmenter les amendes de 10 000 $ à chaque infraction répétée, jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ pour une personne morale ; enfin, accorder au gouvernement et aux municipalités un pouvoir d’expropriation des immeubles appartenant à des propriétaires multirécidivistes.

« Il est temps de siffler la fin de la récréation. Quand un propriétaire met en danger la santé ou la sécurité de ses locataires de façon répétée, il doit recevoir plus qu’une simple tape sur la main. », a ajouté Andrés Fontecilla, responsable de Québec solidaire en matière d’Habitation.

La plateforme de Québec solidaire prévoit également un gel des loyers indexé à l’inflation ainsi que des mesures visant à améliorer l’accès à la propriété.

Des action pour le climat

Enfin, Québec solidaire a annoncé plusieurs engagements pour lutter contre les changements climatiques. Le parti promet notamment des investissements massifs dans le transport collectif.

« Ce congrès a démontré une chose : pour ramener l’espoir, il faut offrir aux Québécois un vrai projet de société. Le projet solidaire, c’est un pays du Québec plus juste, plus vert et plus démocratique. Un pays qui donne enfin les moyens d’agir collectivement sur notre avenir. », a déclaré Sol Zanetti, également porte-parole de Québec solidaire.

Ce dernier se dit d’ailleurs fier de la plateforme adoptée par les membres, qu’il qualifie de « résolument progressiste » et qui, selon lui, répond aux préoccupations concrètes des gens tout en préparant l’avenir.

« Notre mouvement a prouvé en fin de semaine qu’il est prêt à gouverner le Québec. », a conclu le député solidaire.