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Deux coureuses unissent leurs forces pour Leucan

Emmanuelle LeBlond
Le 30 avril 2026 — Modifié à 09 h 47 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Amies et passionnées de course, Alexandra Lavoie et Chantale Boisvert ont choisi de relever un défi personnel en participant à l’Ultramarathon Leucan. Pour soutenir leur collecte de fonds, elles unissent leurs efforts et organisent une soirée de danse country à Albanel, le 9 mai prochain.

Toutes deux employées chez Domtar, elles intégreront une équipe qui compte cette année 24 coureurs. Depuis 2016, l’entreprise participe à l’événement et a remis jusqu’à maintenant 472 854 $ à la cause.

Alexandra Lavoie en ait à sa deuxième participation. « Je suis arrivée dans l’entreprise en 2018. Je voyais les autres le faire. Je courais un peu à l’époque et mon chum travaille aussi chez Domtar. C’est sa cinquième année à l’Ultramarathon. Il le faisait avec des amis. L’an passé, j’ai eu 40 ans et je me suis dit que ce serait mon défi. »

L’effort n’a pas toujours été de tout repos durant la course. « Comme il y a un rythme imposé, il m’est arrivé de ne pas réussir à terminer. En tant que coureur, tu dois suivre le groupe. On court sur le bord du chemin et, pour des raisons de sécurité, il y a un début et une fin bien définis. Si tu ne suis plus, une voiture vient te récupérer. Souvent, j’étais trop fatiguée et je devais arrêter. »

« Je le prends comme un apprentissage, dit-elle. Cette année, je me prépare. Je me donne à fond. Et je ramasse plus d’argent pour la cause. »

Cette fois, Alexandra Lavoie ne sera pas seule. Elle sera accompagnée par sa bonne amie Chantale Boisvert. Ensemble, elles se sentent plus fortes.

« La course fait partie de nos passions communes, souligne Chantale Boisvert. On court et on s’encourage. »

Les deux complices ont couru pendant la saison hivernale afin de se préparer pour le défi sportif.

Soirée de danse country

L’Ultramarathon Leucan, qui se tiendra les 28 et 29 mai, est une course à relais de 32 heures visant à soutenir la lutte contre le cancer chez les enfants. Une cause qui tient à cœur aux deux coureuses.

C’est dans cette optique qu’Alexandra Lavoie et Chantale Boisvert organisent une soirée de danse country à la salle communautaire d’Albanel, le 9 mai à 19 h, afin de récolter des fonds.

« On suit des cours de danse et on fait des soirées de danse. Notre école de danse ÉquiPAT-ssion a proposé d’animer gratuitement pour une levée de fonds. On s’est dit que ça serait le fun. C’est rendre l’utile à l’agréable », mentionne Chantale Boisvert.

L’entrée est au coût de 15 $, incluant une boisson Molson gratuite, et l’ensemble des profits seront versés à Leucan.

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