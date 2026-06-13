Une marche pour l'Alzheimer connaît un beau succès

Les Jardins Ste-Émilie ont tenu avec succès vendredi une marche de sensibilisation et de solidarité en soutien à la cause de l'Alzheimer. Grâce à la participation enthousiaste des résidents, des membres du personnel, des familles, des partenaires et des donateurs, un montant de

2 426,90 $ a été amassé pour soutenir la cause.

Cette activité a permis de réunir la communauté des Jardins Ste-Émilie autour d'un objectif commun: sensibiliser la population aux défis vécus par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs, tout en soulignant l'importance du soutien off ert aux personnes touchées et à leurs proches.

Les Jardins Ste-Émilie tiennent également à souligner la généreuse contribution de leur propriétaire, Réjean Savard, qui a effectué un don de 1 000 $ dans le cadre de cette campagne de financement.

Cette dernière se poursuit et la population est invitée à continuer d'appuyer cette initiative. Un lien pour effectuer un don demeure disponible sur la page Facebook des Jardins Ste-Émilie. Chaque contribution permet de soutenir les efforts de sensibilisation et les ressources destinées à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec l'Alzheimer.

Les Jardins Ste-Émilie remercient chaleureusement tous les participants, bénévoles, familles, employés, partenaires et donateurs qui ont contribué au succès de cette marche. Leur engagement témoigne de la force de la solidarité et de l'importance accordée au bien-être des aînés au sein de notre communauté.