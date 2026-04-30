Olympiques spéciaux : le sport comme moteur de dépassement

Depuis plus de 45 ans, les Olympiques spéciaux permettent à des milliers de personnes vivant avec une déficience intellectuelle de s’épanouir à travers le sport. Encore méconnue du grand public, cette organisation offre bien plus que des compétitions : elle ouvre la porte au dépassement de soi, à l’inclusion et à une meilleure qualité de vie pour ses athlètes.

Chaque année, des milliers d’athlètes d’ici s’entraînent et participent à des compétitions sportives offertes dans 17 disciplines différentes, pouvant mener aux jeux provinciaux, nationaux et même mondiaux.

Ils ont la possibilité de démontrer leurs compétences dans des épreuves tels que le ski de fond, l’athlétisme, la dynamophilie et bien encore.

Les premiers jeux Olympiques spéciaux on pour leur part, eu lieu à Chicago aux États-Unis, en 1968. Depuis près de 6 millions de personnes répartis sur l’ensemble de la planète participent aux différentes compétitions.

Si l’impact des Olympiques spéciaux se fait sentir à l’échelle internationale, il se reflète également à plus petite échelle, notamment du côté de Saguenay.

Dans la région, Éric Desbiens s’implique activement au sein de l’organisme depuis cinq ans à titre d’entraîneur, de bénévole et de coordonnateur de la section locale de Saguenay.

« Souvent, ces personnes-là ne bougent pas beaucoup. En les intégrants aux Olympiques spéciaux, ça permet de développer ce volet de leur vie et les emmener à se dépasser. […] Je continue à m’impliquer là-dedans parce que juste à voir grandir les personnes, évoluer et réussir, c’est quelque chose d’extrêmement valorisant et c’est ça ma récompense », affirme-t-il.

Afin de veiller au bon développement des joueurs et que ceux-ci préservent une vie saine, les membres des Olympiques Spéciaux s’assurent par le biais du programme Athlètes en santé que ceux-ci maintiennent une bonne nutrition, les accompagnes dans la gestion du stress, leur offre également des examens de la vue et des examens dentaires ainsi que des suivis avec des physiothérapeute.

S’adapter à chacun

Dans la région on compte près de 50 athlètes participants.

En raison des particularités que peuvent présenter un athlète, les entrainements et leur accompagnement doit être adapté selon chacun d’entre eux.

« On les prépare selon leurs capacités. On adapte les entrainements, on montre comment écouter les consignes, […] ça passe également par nos techniques d’approche. On doit y aller plus doucement avec certains et il faut connaitre chacun d’entre eux car l’un peu prendre une phrase sans problème tandis qu’un autre pourra être plus affecté par ce qu’il lui est dit », explique M. Desbiens.

Un environnement positif

Coralie Desbiens est la fille de M. Éric et évolue présentement au sein de l’équipe des Olympiques spéciaux de Saguenay. Elle y pratique l’athlétisme, le boccia, le patinage artistique, le ski de fond

Selon Coralie, c’est une grande chance de pouvoir prendre part à toute ces compétitions et de tenter sans cesse de se surpasser.

« Ça m’apporte beaucoup de fierté car je me suis développé non seulement en tant qu’athlète, mais également en tant que personnes. J’ai découvert des gens qui m’ont bien accueilli, qui mon aider à gagner en maturité. On vis de beaux moments avec les autres athlètes et on s’est créé des liens forts entre-nous, c’est comme une famille

Prochainement

Le 9 mai prochain, 12 athlètes de la section locale de Saguenay prendront la route de Trois-Rivières afin de participer au championnat provincial de Quilles. Plusieurs autres tournois se tiendront également au cours du mois de juin et août dans différentes disciplines estivales.