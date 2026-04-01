Les Saguenéens à une victoire de la deuxième ronde

Les Saguenéens de Chicoutimi pourraient accéder à la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) dès ce soir, après avoir signé une convaincante victoire de 6 à 1 contre les Mooseheads d’Halifax mardi.

Il s’agissait d’un troisième gain consécutif pour les Saguenéens dans cette série de premier tour alors que l’équipe avait déjà remporté les deux premières rencontres le week‑end dernier au Centre Georges‑Vézina. Parmi les trois affrontements disputés jusqu’à maintenant, seule la partie de samedi dernier s’est conclue par un pointage serré de 2 à 1, les deux autres matchs ayant clairement tourné à leur avantage.

Lors de l’affrontement de mardi, le capitaine Emmanuel Vermette a volé la vedette en complétant un tour du chapeau, inscrivant ainsi ses trois premiers buts des présentes séries éliminatoires, rapporte Radio‑Canada. Le défenseur Jordan Tourigny, de même que les attaquants Émile Guité et Anton Linde, ont aussi touché la cible. L’ailier droit Maxim Massé a quant à lui connu une excellente soirée avec trois passes.

La prochaine rencontre entre les Saguenéens et les Mooseheads aura lieu à Halifax, ce 1er avril à 18 h. En cas de défaite de Chicoutimi, une cinquième rencontre serait disputée vendredi, également à Halifax.