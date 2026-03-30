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Lundi, 30 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 47s

Troisième titre consécutif pour les Inuk

Le 30 mars 2026 — Modifié à 07 h 50 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Une chose est certaine, si Hockey Québec instaure une véritable division universitaire québécoise, l’Université du Québec à Chicoutimi sera fin prête. Samedi, grâce à une victoire de 3 à 1 sur les Piranhas de l’École de Technologie Supérieure, les Inuk ont défendu leur titre pour remporter les grands honneurs pour une troisième année de suite lors du troisième et ultime match de la finale.

Félix Riverin va ouvrir la marque pour les locaux en milieu de première mais les Piranhas vont créer l’égalité en fin de deuxième graĉe à Médéric Roy en avantage numérique.

L’intensité va monter d’un cran en troisième et les Piranhas seront indisciplinés, ce qui ouvre la porte aux Inuk. Lors d’un cinq contre trois, Mathieu Bourgeois donne les devants aux locaux avec son quatrième des séries et deux minutes plus tard c’est au tour de Zachary Gagné de trouver le fond du filet pour donner une avance de deux buts.

Chicoutimi tiendra le coup pour remporter le titre des séries. Depuis leur retour dans le circuit il y a trois ans, les Inuk ont mis la main sur les trois championnats de saison et de séries.

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