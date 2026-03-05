Un premier tour de piste pour le Festidrag de Saint-Honoré

Le samedi 14 mars, la piste de l’aéroport de Saint-Honoré appartiendra aux machines et aux pilotes. Accélération, puissance et adrénaline seront au rendez-vous lors de cette toute première édition du Festidrag, dont 50% des profits seront remis à l’organisme Cancer Saguenay.

« Ça a été assez naturel pour nous de choisir cet organisme, puisqu’il y a deux membres du conseil d’administration sur trois qui sont touchés de près par la maladie. Moi, personnellement, j’ai un cancer depuis 15 ans avec des métastases osseuses maintenant. Ce sont les raisons qui nous poussent à contribuer pour la cause », mentionne Audrey Girard, qui est membre du CA également.

Le Festidrag est né d’une idée qu’a eue le président, Steeve Côté, qui est déjà impliqué dans l’organisation du Festicam qui se déroule en septembre.

D’ailleurs, le site choisi pour le déploiement de l’événement demeure le même, étant donné les caractéristiques de la piste idéales pour la tenue d’une course dans ce genre.

« Il va y avoir trois corridors de 20 pieds de large, donc trois coureurs partiront toujours en même temps. La longueur de la piste est de plus de 500 pieds. Il y aura un chapiteau chauffé sur place, deux bars ainsi qu’un foodtruck seront installés pour pouvoir se réapprovisionner en boissons et en nourriture. Les gens auront aussi accès à des estrades pour être plus confortable pour regarder la course », spécifie-t-elle.

Mme Girard est confiante qu’environ 1000 personnes seront de la partie dans les gradins pour encourager leurs coureurs préférés. Le prix d’entrée est de 20 $ et gratuit pour les 12 ans et moins.

Déroulement de la journée

La journée débutera sur le coup de 8h00, avec les inscriptions à l’accueil du site, et ce jusqu’à 9h30. Les courses devraient quant à elles débuter vers 10h00 et devraient s’échelonner jusqu’en après-midi. Puis, sur le coup de 15h30, le tirage du moitié-moitié sera fait, ainsi que la remise du prix. À 16h00, l’équipe du Festidrag procédera au dévoilement du chèque à Cancer Saguenay, en collaboration avec la Microbrasserie du Pavillon noir. Finalement, la remise des bourses se fera dans le chapiteau, à 19h00.

À savoir que 16 classes de motoneige sont offertes aux participants.

« On parle autant de professionnels, qui seront dans les classes plus hautes, que des amateurs, des femmes et des enfants. N’importe qui peut venir d’essayer et d’amuser en s’inscrivant. On veut idéalement avoir un minimum de six coureurs par classe. »

Le port d’un casque et d’une visière ou de lunettes est obligatoire. Tous les véhicules seront inspectés par un technicien accrédité au préalable.