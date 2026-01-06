Valérie Maltais ajoute le 1500 m à son programme pour Milan-Cortina

La patineuse de vitesse originaire de La Baie, Valérie Maltais, déjà qualifiée pour le 3000 m et le départ groupé aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, prendra également part au 1500 m selon les informations relayées par Radio-Canada lundi.

L’athlète a obtenu sa place pour cette épreuve en terminant deuxième aux essais olympiques disputés au Centre de glaces Intact Assurance, à Québec, contre Béatrice Lamarche ayant affiché le temps le plus rapide de la journée en franchissant le fil d'arrivée en 1 min 57 s. Pour sa part, Valérie Maltais a franchi la ligne d’arrivée avec seulement 11 millièmes de seconde de retard sur sa compétitrice.

En plus des deux patineuses, Ivanie Blondin représentera aussi le Canada sur cette épreuve grâce à ses performances lors de la Coupe du monde.

Un cinquième rendez-vous olympique pour Valérie Maltais

À 35 ans, Valérie Maltais s’apprête à participer à ses cinquièmes Jeux olympiques. En plus de la poursuite par équipe — une épreuve où elle avait décroché l’or aux Jeux de Pékin en 2022 —, la patineuse s’était fixé comme objectif de se qualifier au 1500 m individuel.

Le Canada pourra envoyer un maximum de huit femmes et sept hommes aux Jeux de Milan-Cortina en 2026. La composition officielle de l’équipe sera dévoilée plus tard en janvier.