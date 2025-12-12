Les Hirondelles de Saguenay vivent leur première expérience mondiale en Chine

Les Hirondelles de Saguenay sont plongées depuis une semaine dans une aventure sportive qu’elles ne sont pas près d’oublier. Une équipe civile du Club de Volleyball Saguenay participe depuis le 4 décembre au Championnat du monde de l’International Sport Federation, à Shangluo, en Chine. Un événement qui se poursuit jusqu’au 13 décembre.

Pour Élodie Dupont, agente de développement au Club de Volleyball Saguenay, cette présence sur la scène internationale représente un accomplissement majeur.

« Lorsque nous avons relancé le club des Hirondelles en 2023, notre objectif était clair. On voulait offrir à nos équipes des occasions de participer à des tournois internationaux », souligne-t-elle.

Un pari réussi, puisque déjà, des formations du club ont pris part aux United World Games, en Autriche, en 2024 puis en 2025. Mais cette fois, c’est la Fondation Équipe Québec qui a directement approché le club pour former une équipe afin de représenter le pays en Chine. Les Hirondelles sont d’ailleurs la seule formation canadienne inscrite au tournoi.

Une jeune équipe plongée

Pour l’occasion, une équipe de 12 athlètes de moins de 15 ans, toutes provenant du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a été constituée. Elles sont accompagnées de trois entraîneurs. À l’exception d’une joueuse qui a déjà mis les pieds en Autriche, il s’agit pour toutes d’une première expérience internationale.

Le tournoi est de format ouvert, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune qualification requise, ce qui permet à des équipes civiles de côtoyer des sélections nationales de haut calibre.

Un tirage au sort a déterminé les adversaires des Saguenéennes en début de compétition. Elles affrontent ainsi la Serbie, la Thaïlande et la Chine dans leur groupe. Les formations qu’elles pourraient retrouver en ronde éliminatoire seront connues selon leur classement au terme de ces rencontres.

Une immersion culturelle

En parallèle des matchs, les Hirondelles prennent part aux cérémonies d’ouverture et de clôture, où elles représentent fièrement le Québec.

Le séjour est aussi rythmé par des activités culturelles, des formations et des moments d’échange entre nations. Les entraîneurs prévoient également des sorties pour permettre aux jeunes athlètes de découvrir la culture chinoise.

Expérience inoubliable

Au-delà du classement et des performances, le club souhaite surtout que les jeunes profitent pleinement de cette aventure.

« On n’a pas d’attentes en termes de résultat. C’est une opportunité incroyable de voyager grâce au sport. On veut que les filles vivent ça à fond », insiste Mme Dupont.