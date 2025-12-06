Un appui de 420 000 $ pour stimuler l’innovation à l’UQAC

La Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi (FUQAC) octroie 420 000 $ afin de soutenir plus de quinze projets innovateurs lancés par la communauté universitaire.

Les projets soutenus par la FUQAC se pencheront sur plusieurs enjeux, tels que la sécurité alimentaire des jeunes, la valorisation des résidus de bauxite afin de réduire l’impact environnemental, l’utilisation de jeux vidéo sérieux pour la diffusion de résultats de recherches scientifiques, ou encore l’amélioration des soins de santé liés aux allergies alimentaires.

Pour la directrice générale de la Fondation de l’UQAC, Marie-Christine Larouche, ces projets permettront d’améliorer grandement le milieu de vie universitaire et l’attractivité de l’établissement.

« Toute notre équipe œuvre en étroite collaboration avec l’UQAC afin de mettre en lumière la grande valeur de notre université et des projets qui y foisonnent, ainsi que l’importance de soutenir son développement, car le rôle, l’action et les retombées de notre université sont indissociables du développement socioéconomique de la région qui l’a vue naître et des collectivités où elle est présente. »

Le montant sera distribué via le Fonds Innovation et Développement (FID), créé en 2023 pour concrétiser les initiatives étudiantes et assurer une évolution significative de l’UQAC par la bonification de ses infrastructures, ainsi que par le soutien à sa mission d’enseignement, de recherche et de création.

Depuis 1970, la Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi a remis plus de 25 millions de dollars en bourses aux étudiant·es et en soutien financier à des centaines de projets.

Plus de 1,5 M$ sont également octroyés chaque année par la Fondation au bénéfice de la communauté universitaire.