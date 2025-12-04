Les festivités s’invitent au centre-ville d’Arvida

Le secteur d’Arvida prendra des airs de fête à l’occasion de son traditionnel Noël au Carré, qui se déroulera le samedi 6 décembre au Carré Davis. Pour une 13e mouture, l’événement fortement attendu propose une programmation diversifiée et accessible à toute la population.

« Cet événement-là est vraiment devenu une tradition pour les gens du secteur et ils l’attendent avec impatience à chaque année. C’est un beau moment, les gens sont au rendez-vous. Évidemment, quand la température est de notre côté, on est toujours impressionné de voir le nombre de personnes qui viennent nous rejoindre pour l’occasion », mentionne le directeur général de la Corporation du Centre-Ville d’Arvida, William Émond.

Encore une fois cette année, toutes les activités organisées sont offertes gratuitement et sans réservation, entre 13h00 et 16h00, à Place Davis. Environ 3000 personnes sont attendues.

« On a plein de belles choses qui s’annoncent pour la programmation de cette 13e édition », ajoute M. Émond.

En effet, performances musicales enchanteresses, jeux gonflables, dégustation de tire d’érable et de boissons chaudes réconfortantes, rencontre avec le père Noël, numéro de feu et acrobates de la Troupe Les Fous du Roi, sans oublier les heures de conte animées par l’artiste multidisciplinaire Shina Hope, Ilnu de la communauté de Mashteuiatsh, figurent au sein de cette journée. Parallèlement, le secteur brillera de mille feux sous les œuvres de l’artiste Sandy Sasseville, qui ornera les vitrines commerciales de peintures teintées par la magie du temps des fêtes et les douceurs de la saison froide.

« Les gens aiment habituellement beaucoup la programmation et apprécient grandement que ce soit gratuit. C’est quelque chose qui est de plus en plus rare. De notre côté, on se fait vraiment un point d’honneur de garder cet aspect de gratuité-là. Ce sont des événements de qualité, même si ça se déroule seulement sur quelques heures », affirme le principal intéressé.

William Émond ne peut en dire plus pour l’instant, mais laisse savoir que l’édition 2026 de Noël au Carré sera toute spéciale, en raison des célébrations du 100e anniversaire d’Arvida qui se dérouleront en simultané.

Cette édition est rendue possible grâce au soutien financier de Rio Tinto, le partenaire annuel majeur ainsi que les Caisses Desjardins d’Arvida-Kénogami et la Caisse d’Économie de la Métallurgie et des Produits Forestiers SLSJ. D’après l’organisation, leur collaboration exemplaire et leur dévouement en font des vecteurs de dynamisme pour la communauté. Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook et Instagram du Centre-Ville d’Arvida.