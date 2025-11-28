Le Venturi plus vivant que jamais

Le Club de soccer Venturi de Saguenay connaît un début d’hiver particulièrement animé, avec une offre qui couvre tous les niveaux et tous les âges. Pour son troisième hiver au stade de soccer intérieur, le club accueille cette année quelque 500 jeunes de 4 à 15 ans. Les plus grands participent à la ligue régionale, dont les matchs se déroulent les fins de semaine dans plusieurs villes de la région, tandis que les plus jeunes bénéficient d’activités internes adaptées à leur âge.

Le Venturi ne se limite pas aux programmes récréatifs. Sept équipes évoluent dans une ligue compétitive à Québec, permettant aux jeunes les plus avancés de se mesurer à des adversaires hors de la région. La ligue senior, qui regroupe les joueurs de 16 ans et plus, compte près de 300 participants.

À cela s’ajoutent les programmes de sport-études et parascolaires, qui touchent entre 250 et 300 jeunes cet hiver, ainsi que des activités hebdomadaires dans quatre à cinq écoles primaires de Saguenay.

« Notre objectif est de rendre le soccer accessible à tous et de créer un parcours complet pour nos jeunes, du loisir à la compétition », résume Sébastien Masias, directeur général du club.

La saison actuelle a toutefois présenté certains défis organisationnels. Traditionnellement, les matchs se déroulaient alternativement à Saguenay et à Alma, seules villes de la région dotées de terrains synthétiques. Cette année, le manque de disponibilités au stade de Saguenay a contraint l’Association régionale à trouver de nouvelles solutions.

Deux formules ont été mises en place, le soccer régulier à 11 contre 11 sur terrains synthétiques et le futsal à 4 contre 4 en gymnase, offert dans plusieurs municipalités de la région. Ce double format permet aux jeunes d’expérimenter différentes formes de jeu et d’élargir leur expérience.

Le club dispose également d’un solide bassin d’entraîneurs et d’arbitres, ce qui facilite l’organisation des activités hivernales. « Comme tout se concentre au stade, il est plus simple d’impliquer du personnel qualifié », ajoute M. Masias.

Développements

Parallèlement, le Venturi et le stade de soccer étudient des projets pour développer l’infrastructure et l’offre sportive dans les années à venir. Parmi les idées envisagées, un terrain de soccer extérieur pourrait accueillir du ski de fond en hiver, tandis qu’un nouveau bâtiment permettrait d’augmenter l’espace pour les activités.

Ces projets sont encore à un stade embryonnaire, mais ils témoignent de l’ambition du club et de ses partenaires de faire du stade un lieu polyvalent, capable de répondre aux besoins croissants des jeunes sportifs de la région.