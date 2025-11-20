Agrandissement de 200 000 $ et première ligue féminine

Golf Virtuel Saguenay réalise un agrandissement de ses installations. Une expansion de l’offre de services actuelle est prévue, avec l’ajout de trois nouveaux simulateurs ainsi qu’une boutique d’équipements de golf, pour un investissement global de 200 000 $.

« Quand j’ai commencé Golf Virtuel Saguenay il y a à peu près quatre ans, ça faisait partie de mon plan d’affaires. Depuis le début, je voyais mon projet comme un centre d’expertise, avec une boutique spécialisée pour les golfeurs du Saguenay. Puis cet hiver, les étoiles se sont alignées alors que le local qu’occupait le commerce juste derrière moi était maintenant vacant. J’ai donc pu prendre possession du local. La demande est là, le besoin est là », évoque le propriétaire de l’entreprise, Sylvain Renaud.

La superficie de l’endroit, grâce à une augmentation de 3 100 pieds carrés, totalisera près du double de l’espace original, passant à 7357 pieds carrés.

L’investissement de 200 000 $ comprend d’abord l’installation de trois simulateurs de golf supplémentaires, haussant le nombre total à neuf. Parmi ces trois simulateurs, l’un d’entre eux sera dédié aux cours de golf, à l’expertise et à l’ajustement des bâtons, avec la technologie Trackman. Ceux-ci devraient être accessibles dès la mi-décembre.

« C’est tout nouveau dans la région. Ça va nous permettre de filmer le @Ri:swing@Ri des gens avec une caméra. La technologie Trackman demeure la plus performante sur le marché en ce moment. Le simulateur sera également dans une salle réservée », précise le propriétaire.

Un espace boutique verra aussi le jour. M. Renaud espère une ouverture pour le printemps 2026.

« On va avoir des vêtements, il y a cinq compagnies de bâtons qui feront leur entrée. S’ajoute à tout ça un petit endroit pour relaxer, avec des fauteuils, une table basse, pour que les gens puissent apprécier l’expérience encore plus », signifie-t-il.

Une offre de restauration complète pourra être disponible pour la clientèle. Pizza, ailes de poulet, bâtonnets de fromage et petites bouchées seront au menu.

Une première ligue féminine

Les femmes peuvent désormais faire partie de leur propre ligue de golf intérieur. En effet, Golf Virtuel Saguenay a récemment créé ce groupe spécialement féminin, ce qui permet aux adeptes de se réunir dans le cadre de compétitions amicales tous les mercredis.

« En tant que propriétaire, j’ai toujours voulu mettre en place une ligue pour les femmes. C’est d’ailleurs une dame qui joue dans une ligue féminine au Club de golf Arvida qui m’a approché pour me parler de cette initiative. Elle me disait qu’il y avait beaucoup d’intéressées. De là, on a mis sur pied un groupe Facebook et ça a explosé. C’est beau à voir, il y en a qui sont plus compétitives et d’autres qui sont juste là pour jouer entre amies et boire un petit verre de vin », émet Sylvain Renaud.

Le principal intéressé mentionne que d’autres projets s’en viennent pour Golf Virtuel Saguenay. Au cours des prochaines semaines, la directrice générale du Club de golf Saguenay Arvida, Anne Mailly, acquerra des parts de M. Renaud et deviendra ainsi une nouvelle associée. De plus, l’ajout d’un programme Sport Études est aussi envisagé.