Le club de motoneigistes du Saguenay se prépare pour une saison prometteuse 

Le club de motoneigistes du Saguenay est en pleine effervescence à quelques semaines de l’ouverture de sa saison hivernale. Selon le président Jocelyn Charest, les préparatifs avancent à un rythme soutenu, et l’équipe du club semble prête à accueillir les amateurs de motoneige dans des conditions optimales.

« On a commencé à vérifier la signalisation permanente, et on est en train de planter en ville des bâtons de signalisation temporaires aussi. Les travaux sont bien commencés », explique-t-il.

L’organisation peut compter sur une équipe solide et expérimentée, composée de 64 bénévoles et de 25 employés dédiés à l’entretien des sentiers avec les surfaceuses. À cela s’ajoute une trentaine de patrouilleurs bénévoles qui veillent à la sécurité des motoneigistes.

« C’est rare de dire ça, mais on a tellement du bon monde qu’on doit refuser des demandes de bénévolat tellement il y a de gens qui s’impliquent. C’est une belle situation, ça ! », souligne Jocelyn Charest.

La majorité des bénévoles sont là depuis plusieurs années et continuent de donner généreusement de leur temps pour assurer la qualité des sentiers et l’accueil des motoneigistes.

Diminution des ventes de droits d’accès

Du côté des abonnements, la première prévente, qui s’est terminée le 31 octobre dernier, affichait un prix de 425 $ pour la saison. Une baisse de 5 à 6 % a été observée par rapport à la même période l’an dernier.

« Cette baisse n’est pas alarmante. C’est difficile de donner une ou des raisons pour expliquer ça, mais c’est une tendance qui se remarque à l’échelle provinciale. Peut-être que l’économie y joue un rôle », commente le président.

La deuxième prévente, en cours jusqu’au 15 décembre, propose un tarif de 450 $ avant que le prix régulier de 550 $ pour la saison ne s’applique après cette date.

Pour Jocelyn Charest, il est possible que certains motoneigistes préfèrent attendre un peu plutôt que de payer le tarif légèrement inférieur de la première prévente, ce qui pourrait expliquer la baisse observée.

Droits de passages

Quant à l’organisation de la saison, le président se montre optimiste.

« On ne fait pas face à de problèmes de droit de passage sur des terres, mais des fois, ça change vite », rappelle-t-il.

Pour l’instant, tout se déroule sans accroc, et le club semble prêt à offrir une saison sécuritaire et agréable pour tous ses membres.