Le Club de curling de Kénogami connaît un début de saison record 

Le Club de curling de Kénogami entame sa nouvelle saison sur une note des plus positives. L’organisation affiche une santé florissante, tant sur le plan de la participation que de l’ambiance au sein de ses membres.

« Le club va très bien, mieux que jamais même », se réjouit le président du club, Frank Moffatt.

Cette année, l’établissement a même pu amorcer ses activités une semaine plus tôt qu’à l’habitude, une première depuis plusieurs années.

« On s’en réjouit et les joueurs sont contents. Ça fait du bien, surtout après l’an dernier où nous n’avions pu ouvrir qu’après l’Action de grâce, à cause d’un vol de cuivre qui avait retardé notre début de saison », rappelle-t-il.

L’achalandage est également en forte hausse. Selon M. Moffatt, le nombre de membres a bondi d’environ 30 à 40 personnes comparativement à l’an dernier.

« C’est exceptionnel. On n’en a pas perdu beaucoup non plus, donc le membership est en augmentation. On est rendu à environ 250 membres, ou tout près. Le décompte final n’est pas encore terminé », précise-t-il.

Cette popularité s’accompagne d’une belle diversité dans la clientèle.

« On a beaucoup de retraités, mais aussi beaucoup de travailleurs qui jouent les soirs. C’est plaisant de voir ça », souligne le président, qui rappelle qu’au plus fort de la pandémie, le club ne comptait que 160 joueurs.

Une communauté dynamique et inclusive

Le Club de curling de Kénogami mise également sur la formation et l’entraide entre joueurs pour entretenir cette vitalité.

« On a une belle offre pour ceux qui souhaitent s’améliorer ou qui débutent. Les vendredis matin, on propose des sessions d’entraînement avec un enseignant, où on donne de l’encadrement et de l’aide pour se développer », explique M. Moffatt.

Même au sein des ligues régulières, la camaraderie est au rendez-vous.

« On a vraiment une belle communauté, les joueurs s’entraident et se donnent des trucs. C’est ce qui fait la force du club », ajoute-t-il.

Une saison riche en événements

Le calendrier de la saison s’annonce tout aussi chargé que prometteur. Le club a déjà accueilli un tournoi junior ainsi qu’un tournoi provincial des maîtres, et d’autres compétitions suivront dans les prochains mois.

« On aura un cashpill régional en fin de saison, en plus d’un tournoi junior U20 en janvier. Et il y aura aussi plusieurs petits événements à l’intérieur du club, histoire de garder nos membres actifs et engagés tout au long de l’année. »