Alisson Gobeil sélectionnée pour le Championnat du monde à Singapour 

La paranageuse d’Alma, Alisson Gobeil, continue son impressionnante ascension sur la scène nationale. À 20 ans, elle vient d’être sélectionnée pour représenter le Canada au prochain Championnat du monde de paranatation, qui se tiendra en septembre à Singapour. Une première participation mondiale qui s’inscrit dans un ambitieux parcours menant vers les Jeux paralympiques de 2028.

C’est lors des essais canadiens tenus au début juin à Victoria, en Colombie-Britannique, qu’Alisson a su se démarquer et mériter sa place au sein de l’élite canadienne. Pour elle, cette sélection représente bien plus qu’une simple compétition.

« C’était un objectif. C’est une grosse chose que je peux cocher de ma liste. Je ne réalise pas encore l’ampleur de ce que ça représente », confie-t-elle.

Si la nageuse ne connaît pas encore les épreuves auxquelles elle prendra part à Singapour, elle affirme viser les finales.

« Je n’ai pas d’attentes pour les résultats, puisque je ne connais pas encore le niveau de compétition, mais je veux me rendre au moins dans les finales. »

Un parcours vers les Jeux

Ce Championnat du monde marque aussi une étape déterminante dans son cycle olympique, en vue des Jeux de 2028. Avant le Championnat, elle prendra part à un camp d’entraînement de deux semaines en Thaïlande, avec l’équipe canadienne. Un moment clé de préparation, à la fois physique et stratégique, dans le développement des athlètes vers les grands rendez-vous internationaux.

« Ce championnat du monde va compter dans mon parcours vers les Olympiques. C’est vraiment une étape qui pave la voie pour ce qui s’en vient. »

Ce ne sera d’ailleurs pas sa première expérience avec l’équipe nationale. À l’automne dernier, elle avait déjà participé à un camp préparatoire en Australie, une première immersion dans ce long processus olympique.

Une reconnaissance inspirante

En plus de sa sélection, Alisson Gobeil s’est vu décerner le prix Victor-Davis, une distinction remise par Natation Canada aux athlètes qui incarnent le leadership, la persévérance et l’excellence. Le Fonds commémoratif Victor Davis soutient chaque année de jeunes nageurs prometteurs en leur offrant des bourses pour les aider à poursuivre leur formation et leur développement.

« Je suis vraiment fière, c’est une belle reconnaissance. Ça donne un boost de confiance aussi », dit-elle avec le sourire.

Financement

Du côté de son club, le Juvaqua d’Alma, la fierté est palpable.

« C’est une grosse étape dans sa carrière. Si nous étions en 2024, cette compétition serait l’équivalent des Jeux paralympiques », souligne Étienne Bélec, vice-président du club.

Il ajoute : « On est à la recherche de financement pour soutenir Alisson. Chaque déplacement, camp, équipement spécialisé ou soutien entraîneur représente des coûts importants. »