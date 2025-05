Les Voyageurs font escale à Kénogami 

Pas de pause pour les Voyageurs de Jonquière même si leur domicile est en chantier. Avec le Stade Richard-Desmeules en rénovation, c’est à Kénogami qu’ils lanceront leur saison 2025. Un début loin de la maison qui vient avec son lot de casse-têtes logistiques, mais l’équipe compte bien livrer la marchandise, peu importe le terrain.

Ce début de saison au terrain de Kénogami demandera quelques adaptations, en particulier en ce qui a trait à la qualité du terrain.

« Notre priorité, c’est la qualité du terrain. L’avant-champ à Kénogami doit être retravaillé pour répondre aux standards de la ligue, et il faudra aussi s’assurer qu’il draine bien l’eau en cas de pluie », indique le président des Voyageurs, Sylvain St-Pierre

D'autres ajustements seront nécessaires. Les vestiaires ne se trouvent pas directement sur le site, alors joueurs et personnel devront utiliser l’aréna ou l’école située tout près du terrain. Pas idéal, admet St-Pierre, mais tolérable à court terme.

La Ville de Saguenay prévoit aussi l’ajout d’estrades pour porter la capacité du terrain de Kénogami à environ 800 spectateurs, loin des 2 300 que peut accueillir le Stade Richard-Desmeules.

« On va donc avoir moins de monde, mais ce n’est pas inquiétant. On sait qu’on doit faire cette petite concession-là temporairement afin d’avoir après un Stade complètement rénové. On s’attend quand même à avoir de grosses foules. »

Le prix des billets restera encore le même cette saison, que ce soit lors des matchs à Kénogami, que ceux qui seront disputé au Stade Richard-Desmeules lors de sa réouverture plus tard cette saison.

Un retour à la maison en août

La saison devrait débuter autour du 22 mai, bien que l’état du terrain de Kénogami reste incertain à cette date. D’ici leur retour prévu au début août au Stade Richard-Desmeules, les Voyageurs disputeront environ huit matchs à Kénogami.

Entre-temps, ils en profiteront pour aller à la rencontre des partisans de la région. Un match est prévu du côté du Bas-Saint-Laurent, sur le territoire de leur filière Midget AAA, et un autre pourrait avoir lieu à Alma, dans un contexte où le baseball connaît un renouveau au Lac-Saint-Jean.

Et le retour au bercail s’annonce spectaculaire. L’équipe vise le 7 août pour le match d’ouverture du Stade rénové, qui coïncidera avec le 70e anniversaire du Richard-Desmeules.

« On veut faire un gros évènement pour souligner à la fois la réouverture et l’histoire du lieu. »

Environ une dizaine de matchs devraient être joués au Stade à la fin de la saison. Les Voyageurs ont d’ailleurs travaillé avec la Ligue afin de jouer tous leurs matchs sur la route au mois de juillet. Ainsi, ils pourront jouer un maximum de parties dans leurs nouvelles installations.