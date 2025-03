La région hôte pour la première fois du volet féminin du championnat 

La région sera l’hôte pour la toute première fois du volet féminin de la Coupe Chevrolet. Le tournoi de hockey aura lieu dans différentes villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean du 3 au 6 avril prochain.

La Baie, Chicoutimi, Alma, Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini accueilleront chacun des matchs dans différentes catégories.

« C’est beaucoup plus simple au niveau logistique de répartir les différentes catégories, du M11 au Junior AA, dans différents arénas de la région. C’est plus facile aussi pour trouver des endroits pour loger les équipes en visite de cette façon. Également, ça nous permet d’être capables que chaque organisation de hockey mineur de la région puisse tirer des bénéfices de ce tournoi, et non pas seulement une municipalité », commente la responsable du hockey féminin des Rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nathalie Perron.

La région de Québec/Chaudière-Appalaches recevra également des matchs de la Coupe Chevrolet. Les catégories AAA, le B ainsi que le M18 A y seront présentés. Nathalie Perron explique cette décision puisque le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’aura pas d’équipe dans ces catégories.

Ce sont une centaine d’équipes qui sont entendues dans la région lors de cette fin de semaine pour le tournoi.

Les Rebelles en valeur

Pour la toute première fois également, les Rebelles auront des équipes dans 6 des 7 catégories présentées dans le tournoi. Jamais autant d’équipes de hockey féminines de la région n’ont participé en même temps au même évènement.

« Par le passé, nous avions habituellement que deux ou trois équipes lors de la Coupe Chevrolet. Cette année, on en a 6 dans 7 catégories. On est vraiment fier de la représentation de notre structure pour ce tournoi. Le fait que le championnat a lieu dans notre région, c’est certain que ça y est pour quelque chose aussi. Il n’y a pas autant de frais pour y participer. Mais ça montre que le hockey féminin est en belle progression dans la région. »

Nathalie Perron est d’autant plus fière du fait que deux équipes M11 participeront à la Coupe Chevrolet.

« Ces jeunes filles-là, c’est notre relève. Donc de voir qu’on a deux équipes dans cette catégorie, c’est super positif pour le futur. »

La première édition de la Coupe Chevrolet fut présentée en 2009. Depuis le tournoi a joué un rôle majeur dans la promotion de ce sport chez les jeunes femmes. Il a permis de mettre en avant des équipes et des joueuses de talent, et de donner plus de visibilité au hockey féminin au Québec. Des joueuses comme Marie-Philip Poulin, Laurence Sarault, et Sarah Lefort continuent de marquer de leur empreinte le hockey féminin, contribuant à inspirer une nouvelle génération de jeunes joueuses.

L'organisation de la Coupe Chevrolet a facilité aussi le développement du hockey féminin en soutenant la structuration des ligues, la mise en place de programmes de développement pour les jeunes et la création d’opportunités pour les athlètes. Cela a également contribué à renforcer la présence du hockey féminin dans les écoles, les arénas et les médias au Québec.