Les Sags en mode séries

Avec plus que deux matchs à faire à la saison régulière, les Saguenéens de Chicoutimi sont déjà en mode séries éliminatoires. Malgré la très bonne saison qu’a connu l’équipe, terminant dans le haut du classement général, la troupe de Yanick Jean doit se retrousser les manches afin de débuter la saison la plus importante, celle de la danse printanière.

« Les succès de la saison régulière nous donnent une belle expérience, on a appris comment gagner. Mais en séries, on recommence une toute nouvelle saison, il n’y a pu rien de ce qu’on a fait avant qui compte. C’est un recommencement. On peut être fier de ce que nous avons accompli, et on doit construire sur les apprentissages que nous avons faits pour connaitre du succès », commenter l’entraineur-chef des Sags.

Les Bleus ont d’ailleurs amorcé le processus de se mettre en mode séries il y a déjà quelques semaines.

« C’est vraiment un processus, on ne peut pas commencer ça après avoir fini la saison régulière. On se doit d’arriver avec un momentum, arriver fort et qu’on sache quoi faire en tant qu’équipe pour connaitre du succès. »

L’équipe a pu profiter, la semaine dernière, d’une grosse semaine d’entrainement afin de peaufiner encore des détails dans le jeu collectif.

« On est à une bonne place dans la qualité de notre jeu je trouve. Mais on travaille encore à améliorer notre jeu en territoire défensif. On a mis l’accent là-dessus dans le dernier mois. On veut être meilleur. »

Les Saguenéens sont également épargnés par les blessures majeures. Selon Yanick Jean, quelques petits bobos affectent certains joueurs, mais c’est minime.

« On touche du bois que ça reste comme ça, on n’a pas beaucoup de blessures. Et mentalement, je ne vois pas personne qui se cherche, donc c’est bien. »