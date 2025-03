La patinoire Bleu Blanc Bouge du Patro se dirige vers un record d’achalandage

La patinoire Bleu Blanc Bouge du Patro de Jonquière est plus populaire que jamais cet hiver. Plus de 11 500 personnes l’ont fréquenté depuis le début de la saison le 25 novembre dernier.

L’engouement est tel que la directrice générale Sophie Bouchard s’attend à ce qu’on nouveau record d’achalandage soit battu lorsqu’il ne sera plus possible d’y patiner. La date prévue jusqu’à maintenant pour la fin des opérations hivernales est le 26 mars prochain.

« C’est notre 4e année depuis l’inauguration de la patinoire en 2021 et on est toujours en progression, souligne Sophie Bouchard. L’année dernière, on avait eu environ 15 000 visiteurs et l’année précédente 14 000. Cette année, on devrait encore avoir une bonne augmentation. »

Ce succès s’explique par plusieurs facteurs selon elle, le premier étant que la patinoire échappe aux soubresauts de la température parce qu’elle est réfrigérée.

« Quand le mercure passe au-dessus du point de congélation, comme la semaine dernière, toutes les patinoires de la Ville de Saguenay ont dû être fermées, mais pas nous. Le seul inconvénient qu’on peut avoir, c’est le soleil. On est capable de la garder ouverte jusqu’à 10 degrés quand c’est nuageux. »

Plus d’étudiants internationaux

La directrice du Patro explique également la hausse d’achalandage par une augmentation marquée du nombre d’étudiants internationaux.

« L’année passée, c’était minime, mais cette année c’est vraiment flagrant. On observe de 50 à 60% plus d’étudiants internationaux. Ils n’ont souvent jamais patiné et n’ont pas d’équipement. Étant donné que nous, tout est gratuit, y compris les patins ou les équipements de hockey comme le casque ou les gants, c’est une belle activité à faire ou découvrir gratuitement entre amis. »

La patinoire Bleu Blanc Bouge attire aussi environ 25 % plus de groupes scolaires, mentionne Sophie Bouchard.

« On réalise une classe nature hivernale maintenant et on est allé chercher d’autres écoles. Il y a cette année des nouvelles classes qui viennent pour patiner. On attire aussi peut-être davantage d’élèves parce que le Patro est situé tout près de plusieurs écoles primaires. C’est peut-être également dû au fait que le financement des activités a été réduit dans les écoles. »

Rappelons que la patinoire Bleu Blanc Bouge est ouverte 7 jours sur 7, de 8 heures 30 à 21 heures 30. On y pratique aussi bien du patinage libre que des matchs de hockey.

Jusqu’à 75 patineurs en même temps

La patinoire construite selon les normes réglementaires de la Ligue nationale de hockey peut accueillir jusqu’à 75 patineurs en même temps sur la glace lors du patinage libre ou 40 durant une partie de hockey libre.

Il s’agit d’un héritage de la Fondation des Canadiens pour l’enfance dont la mission est d’encourager l’activité physique chez les jeunes défavorisés de 4 à 17 ans.

En plus du patinage, l'infrastructure permet la pratique d'autres sports du printemps à l'automne comme le basket-ball, le soccer, le hockey-balle et même le pickleball.